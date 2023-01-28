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https://sputnikarabic.ae/20230128/الحكومة-الروسية-توافق-على-التعديلات-الدستورية-المتعلقة-بعلم-ونشيد-روسيا-1072811114.html
الحكومة الروسية توافق على التعديلات الدستورية المتعلقة بعلم ونشيد روسيا
الحكومة الروسية توافق على التعديلات الدستورية المتعلقة بعلم ونشيد روسيا
وافقت الحكومة الروسية، اليوم السبت، على مشروع قانون دستوري يقضي بتعديل بعض المواد المرتبطة بعلم ونشيد البلاد. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T13:20+0000
2023-01-28T13:23+0000
روسيا
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ونشر الموقع الرسمي للحكومة الروسية وثيقة جاء فيها: "وافقت الحكومة الروسية على مشروع القانون الدستوري الاتحادي، الذي يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون الدستوري بشأن علم دولة روسيا".كما يشمل التعديل المادتين 3 و7 من القانون الدستوري المرتبط بنشيد الدولة الرسمي لروسيا وافقت الحكومة على تغييرات في القوانين الدستورية المتعلقة بعلم ونشيد روسيا ، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء. "قرار الحكومة: الموافقة على مشروع القانون الدستوري الاتحادي" بشأن تعديلات المادة 3 من القانون الدستوري الاتحادي "بشأن علم دولة روسيا الاتحادية" والمادتين 3 و7 من القانون الدستوري الاتحادي على نشيد الدولة لروسيا.وفي التفاصيل، تم إضافة عبارة "البحرية" بعد عبارة " ميثاق السفينة"، بالإضافة إلى تعديلات في النشيد الوطني الروسي حيث تم إضافة عبارة "ميثاق السفن البحرية" بعد عبارة "المواثيق العسكرية المشتركة للقوات المسلحة الروسية".
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روسيا

الحكومة الروسية توافق على التعديلات الدستورية المتعلقة بعلم ونشيد روسيا

13:20 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 13:23 GMT 28.01.2023)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورقوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022
قوزاق حرس الشرف التابع لجيش كوبان في حفل رسمي لرفع علم روسيا في كراسنودار، روسيا 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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وافقت الحكومة الروسية، اليوم السبت، على مشروع قانون دستوري يقضي بتعديل بعض المواد المرتبطة بعلم ونشيد البلاد.
ونشر الموقع الرسمي للحكومة الروسية وثيقة جاء فيها: "وافقت الحكومة الروسية على مشروع القانون الدستوري الاتحادي، الذي يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون الدستوري بشأن علم دولة روسيا".
كما يشمل التعديل المادتين 3 و7 من القانون الدستوري المرتبط بنشيد الدولة الرسمي لروسيا
وافقت الحكومة على تغييرات في القوانين الدستورية المتعلقة بعلم ونشيد روسيا ، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء. "قرار الحكومة: الموافقة على مشروع القانون الدستوري الاتحادي" بشأن تعديلات المادة 3 من القانون الدستوري الاتحادي "بشأن علم دولة روسيا الاتحادية" والمادتين 3 و7 من القانون الدستوري الاتحادي على نشيد الدولة لروسيا.
وفي التفاصيل، تم إضافة عبارة "البحرية" بعد عبارة " ميثاق السفينة"، بالإضافة إلى تعديلات في النشيد الوطني الروسي حيث تم إضافة عبارة "ميثاق السفن البحرية" بعد عبارة "المواثيق العسكرية المشتركة للقوات المسلحة الروسية".
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