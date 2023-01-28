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https://sputnikarabic.ae/20230128/الخارجية-الروسية-السفيرة-الأمريكية-الجديدة-تقدم-أوراق-اعتمادها-مطلع-الأسبوع-المقبل-1072801174.html
الخارجية الروسية: السفيرة الأمريكية الجديدة تقدم أوراق اعتمادها مطلع الأسبوع المقبل
الخارجية الروسية: السفيرة الأمريكية الجديدة تقدم أوراق اعتمادها مطلع الأسبوع المقبل
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن اجتماعه مع السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا، لين تريسي، سيعقد في أوائل الأسبوع المقبل، وسيتم تقديم أوراق... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T06:55+0000
2023-01-28T06:55+0000
روسيا
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وأوضح ريابكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول لقائه مع تريسي: "سيعقد الاجتماع بداية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تقدم لي السفيرة تريسي نسخًا من أوراق اعتمادها".وتابع: "أي سفير يصل إلى الدولة التي سيعمل فيها يسلم نسخًا من أوراق اعتماده إلى وزارة خارجية البلد المضيف كإجراء يمكّنه من بدء خدمته".ونوه ريابكوف بأن "هذا الإجراء تم الاتفاق عليه أيضًا مع السفيرة الأمريكية الجديدة تريسي".وأعلنت السفارة الأمريكية عن وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي إلى موسكو.وقالت السفارة في تغريدة عبر "تويتر" باللغة الروسية: "مرحبا بعودتك إلى روسيا، السفيرة تريسي".
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روسيا

الخارجية الروسية: السفيرة الأمريكية الجديدة تقدم أوراق اعتمادها مطلع الأسبوع المقبل

06:55 GMT 28.01.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن اجتماعه مع السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا، لين تريسي، سيعقد في أوائل الأسبوع المقبل، وسيتم تقديم أوراق اعتمادها.
وأوضح ريابكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول لقائه مع تريسي: "سيعقد الاجتماع بداية الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تقدم لي السفيرة تريسي نسخًا من أوراق اعتمادها".
وتابع: "أي سفير يصل إلى الدولة التي سيعمل فيها يسلم نسخًا من أوراق اعتماده إلى وزارة خارجية البلد المضيف كإجراء يمكّنه من بدء خدمته".
ونوه ريابكوف بأن "هذا الإجراء تم الاتفاق عليه أيضًا مع السفيرة الأمريكية الجديدة تريسي".
وأعلنت السفارة الأمريكية عن وصول السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي إلى موسكو.
وقالت السفارة في تغريدة عبر "تويتر" باللغة الروسية: "مرحبا بعودتك إلى روسيا، السفيرة تريسي".
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