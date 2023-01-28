https://sputnikarabic.ae/20230128/الدفاع-الإيرانية-الانفجار-المصنع-العسكري-في-أصفهان-ناجم-عن-هجوم-بثلاث-مسيرات-1072826128.html
الدفاع الإيرانية: التصدي لهجوم فاشل بمسيرات على مصنع عسكري في أصفهان
الدفاع الإيرانية: التصدي لهجوم فاشل بمسيرات على مصنع عسكري في أصفهان
قالت وزارة الدفاع الإيرانية، ليل السبت/الأحد، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T23:03+0000
2023-01-28T23:03+0000
2023-01-28T23:29+0000
إيران
وزارة الدفاع الإيرانية
انفجار ضخم
أصفهان
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وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن "الهجوم الفاشل" لم ينجم عنه أي إصابات بشرية. فيما ألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع العسكري، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكدت الدفاع الإيرانية أن الهجوم لم يعطل عمل المنشأة ولم يلحق أضرارا بمعداتها.وذكرت الوزارة:"وزارة الدفاع تطمئن الشعب الإيراني بأنها ستستمر في إجراءات إنتاج القوة والأمن بسرعة وجدية، ولن يكون لهذه الإجراءات العمياء للاعداء أي تأثير على استمرار تقدم البلاد".كانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أعلنت في وقت سابق السبت، انفجارا قويا في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران.ولفت التلفزيون الإيراني إلى أن الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.وتسجل إيران انفجارات في مواقع صناعية من حين لآخر، تضر بالبنية التحتية للبلاد، ويرجع المسؤولون فيها السبب لأعطال فنية أو لهجمات دول معادية لإيران.ومنعت العقوبات الاقتصادية، التي فرضها الغرب على طهران منذ سنوات، إيران من استيراد قطع غيار أصلية ومعدات جديدة تسليحية.كما تعرضت مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران لهجمات خلال السنوات الماضية، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءها.
https://sputnikarabic.ae/20230128/انفجار-قوي-في-مستودع-ذخيرة-في-أصفهان-بوسط-إيران-1072825718.html
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, وزارة الدفاع الإيرانية, انفجار ضخم, أصفهان
إيران, وزارة الدفاع الإيرانية, انفجار ضخم, أصفهان
الدفاع الإيرانية: التصدي لهجوم فاشل بمسيرات على مصنع عسكري في أصفهان
23:03 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 23:29 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الإيرانية، ليل السبت/الأحد، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.
وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي
بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن "الهجوم الفاشل" لم ينجم عنه أي إصابات بشرية. فيما ألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع العسكري، وفقا لوكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأكدت الدفاع الإيرانية أن الهجوم لم يعطل عمل المنشأة
ولم يلحق أضرارا بمعداتها.
وذكرت الوزارة:"وزارة الدفاع تطمئن الشعب الإيراني بأنها ستستمر في إجراءات إنتاج القوة والأمن بسرعة وجدية، ولن يكون لهذه الإجراءات العمياء للاعداء أي تأثير على استمرار تقدم البلاد".
كانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أعلنت في وقت سابق السبت، انفجارا قويا في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران.
ولفت التلفزيون الإيراني إلى أن الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.
وتسجل إيران انفجارات في مواقع صناعية من حين لآخر، تضر بالبنية التحتية للبلاد، ويرجع المسؤولون فيها السبب لأعطال فنية أو لهجمات دول معادية لإيران.
ومنعت العقوبات الاقتصادية، التي فرضها الغرب على طهران منذ سنوات، إيران من استيراد قطع غيار أصلية ومعدات جديدة تسليحية.
كما تعرضت مواقع عسكرية ونووية حساسة في إيران لهجمات خلال السنوات الماضية، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءها.