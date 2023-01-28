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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/الدفاع-الروسية-الجيش-الأوكراني-يستهدف-عمدا-مستشفى-في-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-1072813906.html
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يستهدف عمدا مستشفى في لوغانسك بصواريخ "هيمارس"
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يستهدف عمدا مستشفى في لوغانسك بصواريخ "هيمارس"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني شن ضربة متعمدة بصواريخ "هيمارس" على مستشفى في قرية نوفيدار في جمهورية لوغانسك الشعبية. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T14:47+0000
2023-01-28T15:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
هجمات
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الوزارة: "في 28 يناير ... في المنطقة السكنية نوفويدار بجمهورية لوغانسك الشعبية، في حوالي الساعة 7:30 صباحا، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية عمدا مبنى مستشفى محليا بصواريخ "هيمارس".وأضافت وزارة الدفاع الروسية "نتيجة سقوط صواريخ ذات رأس حربي شديد الانفجار على المبنى، لقي 14 شخصا مصرعهم في المستشفى والعاملين في المجال الطبي وأصيب 24 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة"، مشيرة إلى أن جميع ضحايا الهجوم الصاروخي يتلقون مساعدة طبية مؤهلة.وأشارت الوزارة إلى أن كل المتورطين في الضربة على مستشفى نوفويدار، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا، سيتم العثور عليهم ومحاسبتهم.وتابعت وزارة الدفاع الروسية "الهجوم الصاروخي المتعمد على منشأة طبية مدنية عاملة هو جريمة حرب خطيرة غير مشروطة لنظام كييف. وسيتم العثور على جميع المتورطين في التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها ومحاسبتهم".
جمهورية لوغانسك الشعبية
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روسيا, هجمات, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا
روسيا, هجمات, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يستهدف عمدا مستشفى في لوغانسك بصواريخ "هيمارس"

14:47 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 15:07 GMT 28.01.2023)
© Sputnik . Sergey Stepanovصواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Sergey Stepanov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني شن ضربة متعمدة بصواريخ "هيمارس" على مستشفى في قرية نوفيدار في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة: "في 28 يناير ... في المنطقة السكنية نوفويدار بجمهورية لوغانسك الشعبية، في حوالي الساعة 7:30 صباحا، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية عمدا مبنى مستشفى محليا بصواريخ "هيمارس".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية "نتيجة سقوط صواريخ ذات رأس حربي شديد الانفجار على المبنى، لقي 14 شخصا مصرعهم في المستشفى والعاملين في المجال الطبي وأصيب 24 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة"، مشيرة إلى أن جميع ضحايا الهجوم الصاروخي يتلقون مساعدة طبية مؤهلة.
وأشارت الوزارة إلى أن كل المتورطين في الضربة على مستشفى نوفويدار، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا، سيتم العثور عليهم ومحاسبتهم.
وتابعت وزارة الدفاع الروسية "الهجوم الصاروخي المتعمد على منشأة طبية مدنية عاملة هو جريمة حرب خطيرة غير مشروطة لنظام كييف. وسيتم العثور على جميع المتورطين في التخطيط لهذه الجريمة وتنفيذها ومحاسبتهم".
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