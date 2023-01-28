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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-في-دونيتسك-1072809183.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي أسقطت طائرة عسكرية أوكرانية من طراز "ميغ-29" فوق سماء جمهورية دونيتسك الشعبية. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T11:49+0000
2023-01-28T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت: "أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة كراسنارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في الجو".وأضاف البيان: "في سياق العمليات الهجومية الناجحة، سيطرت وحدات مجموعة القوات الجنوبية على خطوط ومواقع أكثر أهمية في اتجاه دونيتسك. وتم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير عربة قتال مشاة ومركبتين ومنظومة غراد (MLRS) ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بيون" ومدافع هاوتزر (Giacint-B) ومدفعين (MSTA-B) ونظام مدفعية "إم-777" أمريكي الصنع ورادار مضاد للبطارية (AN / TPQ-37) أمريكي الصنع".في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن "الضربات التي نفذتها طائرات العمليات والتكتيكات والجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات "المركزية" ألحقت الهزيمة بوحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 واللواء الخامس والعشرين المحمول جواً واللواء الخامس والتسعين المحمول جواً الأوكراني في مناطق فيشنيفوي في خاركوف ويامبلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وقالت الوزارة إن "خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة ومدرعتين ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز "إم-777".وأضافت الدفاع أنه "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، واصلت وحدات مجموعة قوات "فوستوك" عمليات هجومية ناجحة وألحقت أضرارا نارية بالعدو في مناطق أوغليدار ونوفوسيلكا ونوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولوغوفسكوي في منطقة زابوروجيه. تم تدمير مستودعين للذخيرة والعربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية ونيكولسكوي في منطقة زابوروجيه. بلغ إجمالي خسائر العدو في هذه الاتجاهات في اليوم الواحد 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتي قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين صغيرتين وثلاثة مدافع هاوتزرD-20 وD-30، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20230127/الدفاع-الروسية-نقل-أسلحة-الناتو-إلى-الجبهة-الأوكرانية-تعطل-نتيجة-ضرب-جميع-الأهداف-1072781790.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في دونيتسك

11:49 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 12:49 GMT 28.01.2023)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية "ميغ-29" ضمن فريق الاستعراض الجوي "روسكيه فيتيازي" (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا
طائرة هجومية ميغ-29 ضمن فريق الاستعراض الجوي روسكيه فيتيازي (الفرسان الروس) في كوبينكا، ضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي أسقطت طائرة عسكرية أوكرانية من طراز "ميغ-29" فوق سماء جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت: "أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة كراسنارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، طائرة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في الجو".
وأضاف البيان: "في سياق العمليات الهجومية الناجحة، سيطرت وحدات مجموعة القوات الجنوبية على خطوط ومواقع أكثر أهمية في اتجاه دونيتسك. وتم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير عربة قتال مشاة ومركبتين ومنظومة غراد (MLRS) ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بيون" ومدافع هاوتزر (Giacint-B) ومدفعين (MSTA-B) ونظام مدفعية "إم-777" أمريكي الصنع ورادار مضاد للبطارية (AN / TPQ-37) أمريكي الصنع".

وأشارت الدفاع الروسية في البيان إلى أنه "في اتجاه كوبيانسك، أدت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات "الغربية" إلى إلحاق الهزيمة بتجمعات القوى العاملة والمعدات للواءين الآليين 14 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا بمقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية. وتم القضاء على ما يصل إلى 25 عسكريا أوكرانيا وتدمير عربة قتال مدرعة وشاحنتين بيك أب ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا ونظام مدفعية أمريكي الصنع من نوع إم -777".

في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن "الضربات التي نفذتها طائرات العمليات والتكتيكات والجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات "المركزية" ألحقت الهزيمة بوحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 واللواء الخامس والعشرين المحمول جواً واللواء الخامس والتسعين المحمول جواً الأوكراني في مناطق فيشنيفوي في خاركوف ويامبلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وقالت الوزارة إن "خسائر العدو يوميا في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة ومدرعتين ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز "إم-777".
صواريخ روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر خطوط إمداد "الناتو" على الجبهة الأوكرانية
أمس, 11:38 GMT
وأضافت الدفاع أنه "في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، واصلت وحدات مجموعة قوات "فوستوك" عمليات هجومية ناجحة وألحقت أضرارا نارية بالعدو في مناطق أوغليدار ونوفوسيلكا ونوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولوغوفسكوي في منطقة زابوروجيه. تم تدمير مستودعين للذخيرة والعربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية ونيكولسكوي في منطقة زابوروجيه. بلغ إجمالي خسائر العدو في هذه الاتجاهات في اليوم الواحد 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبتي قتال مشاة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين صغيرتين وثلاثة مدافع هاوتزرD-20 وD-30، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا".
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