https://sputnikarabic.ae/20230128/الرئيس-التركي-يستقبل-وزير-الخارجية-القطري-1072810597.html
الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية القطري
الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية القطري
استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يزور تركيا حاليا. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T13:00+0000
2023-01-28T13:00+0000
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وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن اللقاء شهد استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، المجتمع الدولي على التحرك العاجل لإيقاف السياسة الإسرائيلية التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية القطري، اليوم، بنظيره التركي، عبر خلاله الجانبان عن إدانتهما للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى.واستعراض الجانبان خلال المكالمة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة التطورات في أفغانستان، لا سيما قرار حظر عمل النساء الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية حتى إشعار آخر، وتعليق تعليم الفتيات والنساء، وتشجيع الحوار بين الأطراف السياسية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في سوريا وفلسطين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
الرئيس التركي يستقبل وزير الخارجية القطري
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استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يزور تركيا حاليا.
وقالت صحيفة
"الشرق" القطرية إن اللقاء شهد استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حث وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، المجتمع الدولي على التحرك العاجل لإيقاف السياسة الإسرائيلية التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية القطري، اليوم، بنظيره التركي، عبر خلاله الجانبان عن إدانتهما للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى.
واستعراض الجانبان خلال المكالمة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة التطورات في أفغانستان، لا سيما قرار حظر عمل النساء الأفغانيات في المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية حتى إشعار آخر، وتعليق تعليم الفتيات والنساء، وتشجيع الحوار بين الأطراف السياسية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في سوريا وفلسطين.