https://sputnikarabic.ae/20230128/السفارة-الروسية-تطالب-الولايات-المتحدة-بوقف-محاولة-التدخل-في-الشؤون-الداخلية-لروسيا-1072799962.html
السفارة الروسية تطالب الولايات المتحدة بوقف محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا
السفارة الروسية تطالب الولايات المتحدة بوقف محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا
دعت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الحكومة الأمريكية إلى التوقف عن محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بعد أن أدانت وزارة الخارجية الأمريكية حكم... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T05:03+0000
2023-01-28T05:03+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان لها: "لقد لاحظنا بيانًا آخر معاديًا لروسيا صادر عن الإدارة الأمريكية. هذه المرة يتعلق بأمر محكمة مدينة موسكو بتصفية مجموعة موسكو هلسنكي، وكذلك فيما يتعلق بتصنيف منظمات المجتمع المدني الأخرى على أنها غير مرغوب فيها".ودعت السفارة الروسية المسؤولين الأمريكيين إلى التوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية وعمل السلطات الروسية المختصة.وشددت السفارة على ضرورة أن تهتم واشنطن بأوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، بدلاً من اتهام الدول الأخرى بإهمال الحريات الديمقراطية.وجادلت وزارة العدل الروسية خلال محاكمة في موسكو يوم الأربعاء بأن مجموعة موسكو هلسنكي انتهكت ميثاقها من خلال العمل خارج العاصمة.ووجدت مراجعة للمجموعة، وهي واحدة من أقدم مجموعات حقوق الإنسان في روسيا، في نوفمبر أن المنظمة عقدت 11 فعالية خارج موسكو بين عامي 2019 و2021.فيما المجموعة بأن التدقيق قد تم بشكل غير قانوني. وواجهت المنظمة الحقوقية الوزارة يوم الأربعاء في محاولة أخيرة لتأجيل المحاكمة، لكن محكمة محلية في موسكو رفضت الدعوى. وقضت محكمة مدينة موسكو يوم الأربعاء بإغلاق المجموعة. ونددت وزارة الخارجية الأمريكية بالحكم في بيان يوم الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20230111/مفوضة-حقوق-الإنسان-الروسية-تطلب-من-نظيرها-الأوكراني-مساعدة-الراغبين-بزيارة-أقاربهم-في-روسيا-1072147527.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
السفارة الروسية تطالب الولايات المتحدة بوقف محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا
05:03 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 05:08 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
دعت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الحكومة الأمريكية إلى التوقف عن محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بعد أن أدانت وزارة الخارجية الأمريكية حكم محكمة مدينة موسكو بإغلاق مجموعة "موسكو هلسنكي" لحقوق الإنسان.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت السفارة في بيان لها: "لقد لاحظنا بيانًا آخر معاديًا لروسيا صادر عن الإدارة الأمريكية. هذه المرة يتعلق بأمر محكمة مدينة موسكو بتصفية مجموعة موسكو هلسنكي، وكذلك فيما يتعلق بتصنيف منظمات المجتمع المدني الأخرى على أنها غير مرغوب فيها".
ودعت السفارة الروسية المسؤولين الأمريكيين إلى التوقف عن التدخل في شؤوننا الداخلية وعمل السلطات الروسية المختصة.
وشددت السفارة على ضرورة أن تهتم واشنطن بأوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، بدلاً من اتهام الدول الأخرى بإهمال الحريات الديمقراطية.
وجادلت وزارة العدل الروسية خلال محاكمة في موسكو يوم الأربعاء بأن مجموعة موسكو هلسنكي انتهكت ميثاقها من خلال العمل خارج العاصمة.
ووجدت مراجعة للمجموعة، وهي واحدة من أقدم مجموعات حقوق الإنسان في روسيا
، في نوفمبر أن المنظمة عقدت 11 فعالية خارج موسكو بين عامي 2019 و2021.
فيما المجموعة بأن التدقيق قد تم بشكل غير قانوني. وواجهت المنظمة الحقوقية الوزارة يوم الأربعاء في محاولة أخيرة لتأجيل المحاكمة، لكن محكمة محلية في موسكو رفضت الدعوى. وقضت محكمة مدينة موسكو يوم الأربعاء بإغلاق المجموعة. ونددت وزارة الخارجية الأمريكية بالحكم في بيان يوم الجمعة.