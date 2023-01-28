https://sputnikarabic.ae/20230128/السفارة-السعودية-في-أمريكا-توجه-تحذيرا-لمواطنيها-1072824727.html
السفارة السعودية في أمريكا توجه تحذيرا لمواطنيها
السفارة السعودية في أمريكا توجه تحذيرا لمواطنيها
وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا من خطورة الاقتراب من الاحتجاجات في ولاية جورجيا. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T21:29+0000
2023-01-28T21:29+0000
2023-01-28T21:29+0000
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ودعت السفارة المواطنين السعوديين في مدينة أتلانتا، في بيان لها عبر "تويتر"، بتوخي الحذر والحيطة.وقالت السفارة السعودية في أمريكا: "إنه في ضوء إعلان حالة الطوارئ في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بسبب وجود احتجاجات، ترجو السفارة من المواطنين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات".وطالبت السفارة مواطنيها بـ"اتباع ما تصدره الجهات المختصة من تعليمات السلامة".وأهابت السفارة بالجميع "التواصل معها على أرقام الهواتف المعتمدة لدى السفارة في حالة الطوارئ".وفرضت حالة الطوارئ في ولاية جورجيا ردا على الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها مدينة أتلانتا منذ أسبوع، بعد مقتل أحد الناشطين البيئيين برصاص شرطي، ومن جانبه أكد حاكم جورجينا بريان كيمب أن حالة الطوارئ ستبقى قائمة حتى 9 فبراير المقبل، ما لم يتم تمديدها.وتظهر بعض اللقطات الفوضوية الضباط وهم يلكمون ويركلون نيكولز، وتُظهر لقطات الفيديو أيضًا بداية مواجهة نيكولز مع الشرطة.ووجهت، الخميس الماضي، لرجال شرطة ممفيس الخمسة السابقين المتورطين في المواجهة المميتة تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، والاعتداء والاختطاف وسوء السلوك الرسمي والقمع الرسمي في وفاة نيكولز، الذي توفى متأثرا بجراحه في 10 يناير/كانون الثاني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
السفارة السعودية في أمريكا توجه تحذيرا لمواطنيها
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وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرا من خطورة الاقتراب من الاحتجاجات في ولاية جورجيا.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين في مدينة أتلانتا، في بيان لها عبر "تويتر"، بتوخي الحذر والحيطة.
وقالت السفارة السعودية في أمريكا: "إنه في ضوء إعلان حالة الطوارئ
في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بسبب وجود احتجاجات، ترجو السفارة من المواطنين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات".
وطالبت السفارة مواطنيها بـ"اتباع ما تصدره الجهات المختصة من تعليمات السلامة".
وأهابت السفارة بالجميع "التواصل معها على أرقام الهواتف المعتمدة لدى السفارة في حالة الطوارئ".
وفرضت حالة الطوارئ في ولاية جورجيا ردا على الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها مدينة أتلانتا منذ أسبوع، بعد مقتل أحد الناشطين البيئيين برصاص شرطي، ومن جانبه أكد حاكم جورجينا بريان كيمب أن حالة الطوارئ ستبقى قائمة حتى 9 فبراير المقبل، ما لم يتم تمديدها.
وتظهر بعض اللقطات الفوضوية الضباط وهم يلكمون ويركلون نيكولز، وتُظهر لقطات الفيديو أيضًا بداية مواجهة نيكولز مع الشرطة.
ووجهت، الخميس الماضي، لرجال شرطة ممفيس الخمسة السابقين المتورطين
في المواجهة المميتة تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، والاعتداء والاختطاف وسوء السلوك الرسمي والقمع الرسمي في وفاة نيكولز، الذي توفى متأثرا بجراحه في 10 يناير/كانون الثاني.