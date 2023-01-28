https://sputnikarabic.ae/20230128/السلطة-الفلسطينية-تحمل-إسرائيل-المسؤولية-الكاملة-عن-التصعيد-وتحذر-من-المزيد-من-تدهور-الأوضاع-1072813292.html
السلطة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتحذر من المزيد من تدهور الأوضاع
السلطة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتحذر من المزيد من تدهور الأوضاع
حملت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيداً خلال... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T14:17+0000
2023-01-28T14:17+0000
2023-01-28T14:18+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104550/12/1045501201_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_a2d35d444587dc23153fc5860f02c4d9.jpg
وأشارت السلطة الفلسطينية، عقب اجتماع في مقر الرئاسة، إلى "ممارسات الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأكدت أن "هذه السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية"، محذرة "حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج الذي سيؤدي للمزيد من التدهور مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها".ودعت السلطة، "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود العام 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة على تمسكها بقرارات الشرعة الدولية ومبادرة السلام العربية.كما أكدت "الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها يوم الخميس الماضي، ومواصلة العمل مع الجهات الدولية، والعربية من أجل توفير الدعم، والإسناد، والحماية الدولية، وصولا لنيل شعبنا حقوقه المشروعة كاملةً".وأكدت السلطة الفلسطينية أيضا "أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس للحوار الوطني الشامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا وشعبنا".وحيا البيان "أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده على صموده وثباته ومقاومته الشعبية السلمية، وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية المشروعة وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني، قائدة نضالنا وكفاحنا من أجل الحرية والاستقلال".وأصيب إسرائيليان اثنان، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/بن-غفير-يتوعد-برد-قوي-على-هجوم-القدس-وتغيير-أوامر-إطلاق-النار-للجنود-الإسرائيليين-1072803433.html
https://sputnikarabic.ae/20230128/ما-زال-حيا-لحظة-اعتقال-الفتى-الذي-نفذ-هجوم-القدس-الجديد-فيديو-وصور-1072805573.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104550/12/1045501201_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_299c1fc4a4d1a124f6fd86ab5205098d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
السلطة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتحذر من المزيد من تدهور الأوضاع
14:17 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 14:18 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
حملت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيداً خلال الشهر الحالي، واستمرارها في ممارساتها".
وأشارت السلطة الفلسطينية، عقب اجتماع في مقر الرئاسة، إلى "ممارسات الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية، وضم الأراضي، وهدم البيوت، والاعتقالات، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري، واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكدت أن "هذه السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية"، محذرة "حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج الذي سيؤدي للمزيد من التدهور مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها".
ودعت السلطة، "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب، الأمر الذي يشكل المدخل العملي لإعادة الاعتبار للمسار السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود العام 1967 بما فيها القدس الشرقية"، مؤكدة على تمسكها بقرارات الشرعة الدولية ومبادرة السلام العربية.
كما أكدت "الاستمرار في تطبيق القرارات التي اتخذتها في اجتماعها يوم الخميس الماضي، ومواصلة العمل مع الجهات الدولية، والعربية من أجل توفير الدعم، والإسناد، والحماية الدولية، وصولا لنيل شعبنا حقوقه المشروعة كاملةً".
وأكدت السلطة الفلسطينية أيضا "أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس للحوار الوطني الشامل من أجل تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الموقف السياسي، وتوحيده لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا وشعبنا".
وحيا البيان "أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده على صموده وثباته ومقاومته الشعبية السلمية، وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية المشروعة وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني، قائدة نضالنا وكفاحنا من أجل الحرية والاستقلال".
وأصيب إسرائيليان اثنان
، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم
الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين
، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.