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السيسي يبحث مع علييف تعزيز العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية
السيسي يبحث مع علييف تعزيز العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية
أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد جلسة مباحثات مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، في العاصمة باكو، صباح اليوم السبت. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T11:08+0000
2023-01-28T11:08+0000
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ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، ناقش الرئيسان عددا من الملفات المهمة، منها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكدا على أهمية تعزيز التبادل التجاري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية، من خلال تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال، وسبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، وتحديدا في مجال الطاقة سواء النفط، والغاز الطبيعي.وبحثا أيضا التعاون في مجالات الإنشاءات، والبنى التحتية، والنقل، والصناعات الدوائية، والسياحة والثقافة.وشهد الجانبان توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين مصر وأذربيجان.وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، اتفق الطرفان على ضرورة دعم جهود التسوية السياسية في سوريا، وكذلك التسوية في ليبيا.كما تطرق الرئيسان، إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية على المستوى الدولي، ومستجدات القضية الفلسطينية، وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، في ظل ما تمثله من تهديد على مساعي التنمية المحلية، والإقليمية والعالمية.
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مصر, أخبار مصر الآن, أذربيجان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, أذربيجان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

السيسي يبحث مع علييف تعزيز العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية

11:08 GMT 28.01.2023
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد جلسة مباحثات مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، في العاصمة باكو، صباح اليوم السبت.
ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، ناقش الرئيسان عددا من الملفات المهمة، منها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكدا على أهمية تعزيز التبادل التجاري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية، من خلال تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال، وسبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، وتحديدا في مجال الطاقة سواء النفط، والغاز الطبيعي.
وبحثا أيضا التعاون في مجالات الإنشاءات، والبنى التحتية، والنقل، والصناعات الدوائية، والسياحة والثقافة.
وشهد الجانبان توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين مصر وأذربيجان.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، اتفق الطرفان على ضرورة دعم جهود التسوية السياسية في سوريا، وكذلك التسوية في ليبيا.
كما تطرق الرئيسان، إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية على المستوى الدولي، ومستجدات القضية الفلسطينية، وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، في ظل ما تمثله من تهديد على مساعي التنمية المحلية، والإقليمية والعالمية.
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