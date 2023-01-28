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https://sputnikarabic.ae/20230128/الشرطة-الأمريكية-تنشر-فيديو-مروع-لمقتل-مواطن-من-أصول-أفريقية-على-يد-5-من-أفرادها-1072799213.html
الشرطة الأمريكية تنشر فيديو "مروع" لمقتل مواطن من أصول أفريقية على يد 5 من أفرادها
الشرطة الأمريكية تنشر فيديو "مروع" لمقتل مواطن من أصول أفريقية على يد 5 من أفرادها
كشفت الشرطة في مدينة ممفيس الأمريكية، مساء الجمعة، عن شريط فيديو الذي يظهر مقتل تاير نيكولز، البالغ من العمر 29 عامًا، على يد 5 من أفراد الشرطة. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T01:05+0000
2023-01-28T01:05+0000
الشرطة الأمريكية
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العالم
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مقطع الفيديو المزعج، الذي تم نشره في عدة أجزاء، يسلط الضوء على الأحداث المروعة أثناء اعتقال نيكولز. وفي أحد مقاطع الفيديو ، وهو من كاميرا تابعة للشرطة، يمكن سماع نيكولز وهو يصرخ "أمي" بينما كان على الأرض مع الضباط المحيطين به.وتظهر بعض اللقطات الفوضوية الضباط وهم يلكمون ويركلون نيكولز، وتُظهر لقطات الفيديو أيضًا بداية مواجهة نيكولز مع الشرطة.ووجهت يوم الخميس لرجال شرطة ممفيس الخمسة السابقين المتورطين في المواجهة المميتة تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، والاعتداء والاختطاف وسوء السلوك الرسمي والقمع الرسمي في وفاة نيكولز ، الذي توفي متأثرا بجراحه في 10 يناير.
https://sputnikarabic.ae/20221225/صحيفة-الشرطة-الأمريكية-تعاني-نقصا-في-الأفراد-1071592096.html
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الشرطة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الشرطة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الشرطة الأمريكية تنشر فيديو "مروع" لمقتل مواطن من أصول أفريقية على يد 5 من أفرادها

01:05 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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كشفت الشرطة في مدينة ممفيس الأمريكية، مساء الجمعة، عن شريط فيديو الذي يظهر مقتل تاير نيكولز، البالغ من العمر 29 عامًا، على يد 5 من أفراد الشرطة.
مقطع الفيديو المزعج، الذي تم نشره في عدة أجزاء، يسلط الضوء على الأحداث المروعة أثناء اعتقال نيكولز. وفي أحد مقاطع الفيديو ، وهو من كاميرا تابعة للشرطة، يمكن سماع نيكولز وهو يصرخ "أمي" بينما كان على الأرض مع الضباط المحيطين به.
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وتظهر بعض اللقطات الفوضوية الضباط وهم يلكمون ويركلون نيكولز، وتُظهر لقطات الفيديو أيضًا بداية مواجهة نيكولز مع الشرطة.
ووجهت يوم الخميس لرجال شرطة ممفيس الخمسة السابقين المتورطين في المواجهة المميتة تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، والاعتداء والاختطاف وسوء السلوك الرسمي والقمع الرسمي في وفاة نيكولز ، الذي توفي متأثرا بجراحه في 10 يناير.
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