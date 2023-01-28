https://sputnikarabic.ae/20230128/الشرطة-الأمريكية-تنشر-فيديو-مروع-لمقتل-مواطن-من-أصول-أفريقية-على-يد-5-من-أفرادها-1072799213.html
الشرطة الأمريكية تنشر فيديو "مروع" لمقتل مواطن من أصول أفريقية على يد 5 من أفرادها
الشرطة الأمريكية تنشر فيديو "مروع" لمقتل مواطن من أصول أفريقية على يد 5 من أفرادها
كشفت الشرطة في مدينة ممفيس الأمريكية، مساء الجمعة، عن شريط فيديو الذي يظهر مقتل تاير نيكولز، البالغ من العمر 29 عامًا، على يد 5 من أفراد الشرطة. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T01:05+0000
2023-01-28T01:05+0000
2023-01-28T01:05+0000
الشرطة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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مقطع الفيديو المزعج، الذي تم نشره في عدة أجزاء، يسلط الضوء على الأحداث المروعة أثناء اعتقال نيكولز. وفي أحد مقاطع الفيديو ، وهو من كاميرا تابعة للشرطة، يمكن سماع نيكولز وهو يصرخ "أمي" بينما كان على الأرض مع الضباط المحيطين به.وتظهر بعض اللقطات الفوضوية الضباط وهم يلكمون ويركلون نيكولز، وتُظهر لقطات الفيديو أيضًا بداية مواجهة نيكولز مع الشرطة.ووجهت يوم الخميس لرجال شرطة ممفيس الخمسة السابقين المتورطين في المواجهة المميتة تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، والاعتداء والاختطاف وسوء السلوك الرسمي والقمع الرسمي في وفاة نيكولز ، الذي توفي متأثرا بجراحه في 10 يناير.
https://sputnikarabic.ae/20221225/صحيفة-الشرطة-الأمريكية-تعاني-نقصا-في-الأفراد-1071592096.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الشرطة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الشرطة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الشرطة الأمريكية تنشر فيديو "مروع" لمقتل مواطن من أصول أفريقية على يد 5 من أفرادها
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كشفت الشرطة في مدينة ممفيس الأمريكية، مساء الجمعة، عن شريط فيديو الذي يظهر مقتل تاير نيكولز، البالغ من العمر 29 عامًا، على يد 5 من أفراد الشرطة.
مقطع الفيديو المزعج، الذي تم نشره في عدة أجزاء، يسلط الضوء على الأحداث المروعة أثناء اعتقال نيكولز. وفي أحد مقاطع الفيديو ، وهو من كاميرا تابعة للشرطة، يمكن سماع نيكولز وهو يصرخ "أمي" بينما كان على الأرض مع الضباط المحيطين به.
25 ديسمبر 2022, 19:30 GMT
وتظهر بعض اللقطات الفوضوية الضباط وهم يلكمون ويركلون نيكولز، وتُظهر لقطات الفيديو أيضًا بداية مواجهة نيكولز مع الشرطة.
ووجهت يوم الخميس لرجال شرطة ممفيس الخمسة السابقين المتورطين
في المواجهة المميتة تهمة القتل العمد من الدرجة الثانية، والاعتداء والاختطاف وسوء السلوك الرسمي والقمع الرسمي في وفاة نيكولز ، الذي توفي متأثرا بجراحه في 10 يناير.