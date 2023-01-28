https://sputnikarabic.ae/20230128/الطوارئ-الإيرانية-تعلن-مقتل-شخصين-وإصابة-122-آخرين-إثر-زلزال-قوي-ضرب-غربي-البلاد-1072825606.html
الطوارئ الإيرانية تعلن مقتل شخصين وإصابة 122 آخرين إثر زلزال قوي ضرب غربي البلاد
الطوارئ الإيرانية تعلن مقتل شخصين وإصابة 122 آخرين إثر زلزال قوي ضرب غربي البلاد
أعلنت إدارة الطوارئ الإيرانية مقتل شخصين وإصابة 122 آخرين إثر الزلزال الذي ضرب مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، بالقرب من الحدود... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T21:57+0000
2023-01-28T21:57+0000
2023-01-28T22:03+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
زلزال إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064602921_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_569d5ba5b2611f17305b5820d1d5e986.jpg
وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، بالقرب من الحدود التركية.ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال وقع في الساعة التاسعة و44 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة و14 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش)".وأكد المركز الإيراني أن الزلزال وقع عمق 7 كم من سطح الأرض، ومركزه كان عند التقاء خطي العرض 38.59 والطول 44.90 درجة.ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، أن "حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والأبنية في مدينة خوي كبير نسبيا"، في وقت توافدت فرق الإنقاذ على منطقة الزلزال بمدينة خوي، ووضعت المستشفيات في حالة تأهب.
https://sputnikarabic.ae/20230128/زلزال-قوي-يضرب-غربي-إيران-1072823952.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064602921_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_491dfc8f18024cd991d53c0941c1dc3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, زلزال إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, زلزال إيران
الطوارئ الإيرانية تعلن مقتل شخصين وإصابة 122 آخرين إثر زلزال قوي ضرب غربي البلاد
21:57 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 22:03 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت إدارة الطوارئ الإيرانية مقتل شخصين وإصابة 122 آخرين إثر الزلزال الذي ضرب مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، بالقرب من الحدود التركية.
وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، بالقرب من الحدود التركية.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال وقع في الساعة التاسعة و44 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة و14 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش)".
وأكد المركز الإيراني أن الزلزال
وقع عمق 7 كم من سطح الأرض، ومركزه كان عند التقاء خطي العرض 38.59 والطول 44.90 درجة.
ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، أن "حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والأبنية في مدينة خوي كبير نسبيا"، في وقت توافدت فرق الإنقاذ على منطقة الزلزال بمدينة خوي
، ووضعت المستشفيات في حالة تأهب.