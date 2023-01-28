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https://sputnikarabic.ae/20230128/الطوارئ-الإيرانية-تعلن-مقتل-شخصين-وإصابة-122-آخرين-إثر-زلزال-قوي-ضرب-غربي-البلاد-1072825606.html
الطوارئ الإيرانية تعلن مقتل شخصين وإصابة 122 آخرين إثر زلزال قوي ضرب غربي البلاد
الطوارئ الإيرانية تعلن مقتل شخصين وإصابة 122 آخرين إثر زلزال قوي ضرب غربي البلاد
أعلنت إدارة الطوارئ الإيرانية مقتل شخصين وإصابة 122 آخرين إثر الزلزال الذي ضرب مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، بالقرب من الحدود... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T21:57+0000
2023-01-28T22:03+0000
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وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، بالقرب من الحدود التركية.ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال وقع في الساعة التاسعة و44 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة و14 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش)".وأكد المركز الإيراني أن الزلزال وقع عمق 7 كم من سطح الأرض، ومركزه كان عند التقاء خطي العرض 38.59 والطول 44.90 درجة.ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، أن "حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والأبنية في مدينة خوي كبير نسبيا"، في وقت توافدت فرق الإنقاذ على منطقة الزلزال بمدينة خوي، ووضعت المستشفيات في حالة تأهب.
https://sputnikarabic.ae/20230128/زلزال-قوي-يضرب-غربي-إيران-1072823952.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, زلزال إيران

الطوارئ الإيرانية تعلن مقتل شخصين وإصابة 122 آخرين إثر زلزال قوي ضرب غربي البلاد

21:57 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 22:03 GMT 28.01.2023)
© AFP 2023 / Iranian Red Crescentتداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / Iranian Red Crescent
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أعلنت إدارة الطوارئ الإيرانية مقتل شخصين وإصابة 122 آخرين إثر الزلزال الذي ضرب مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، بالقرب من الحدود التركية.
وضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، بالقرب من الحدود التركية.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال وقع في الساعة التاسعة و44 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة و14 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش)".
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
زلزال قوي يضرب غربي إيران
21:12 GMT
وأكد المركز الإيراني أن الزلزال وقع عمق 7 كم من سطح الأرض، ومركزه كان عند التقاء خطي العرض 38.59 والطول 44.90 درجة.
ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، أن "حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والأبنية في مدينة خوي كبير نسبيا"، في وقت توافدت فرق الإنقاذ على منطقة الزلزال بمدينة خوي، ووضعت المستشفيات في حالة تأهب.
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