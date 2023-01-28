https://sputnikarabic.ae/20230128/القوات-الأوكرانية-تستهدف-بلدات-جمهورية-دونيتسك-بـ-4-قذائف-من-عيار-155-مليمترا-1072825851.html

القوات الأوكرانية تستهدف بلدات جمهورية دونيتسك بـ 4 قذائف من عيار 155 مليمترا

القوات الأوكرانية تستهدف بلدات جمهورية دونيتسك بـ 4 قذائف من عيار 155 مليمترا

أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كييفسكي وأطلقت عليها 4 قذائف من عيار 155 ملم التي... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T22:23+0000

2023-01-28T22:23+0000

2023-01-28T22:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الممثلية، في بيان عبر "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، الساعة 00:45 تم استهداف مدينة دونيتسك [منطقة كييفسكي] بـ4 قذائف من عيار 155 مم".يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، سيطرتها على قرية بلاجوداتنوي بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، عمليتها العسكرية في دونباس، لتحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى أراضي روسيا الاتحادية مؤخرا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230128/بوليانسكي-واشنطن-شريكة-في-جريمة-الحرب-التي-ارتكبها-نظام-كييف-بقصف-مستشفى-في-نوفويدار-1072819957.html

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