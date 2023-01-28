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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/القوات-الأوكرانية-تستهدف-بلدات-جمهورية-دونيتسك-بـ-4-قذائف-من-عيار-155-مليمترا-1072825851.html
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات جمهورية دونيتسك بـ 4 قذائف من عيار 155 مليمترا
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات جمهورية دونيتسك بـ 4 قذائف من عيار 155 مليمترا
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كييفسكي وأطلقت عليها 4 قذائف من عيار 155 ملم التي... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T22:23+0000
2023-01-28T22:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الممثلية، في بيان عبر "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، الساعة 00:45 تم استهداف مدينة دونيتسك [منطقة كييفسكي] بـ4 قذائف من عيار 155 مم".يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، سيطرتها على قرية بلاجوداتنوي بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، عمليتها العسكرية في دونباس، لتحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى أراضي روسيا الاتحادية مؤخرا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230128/بوليانسكي-واشنطن-شريكة-في-جريمة-الحرب-التي-ارتكبها-نظام-كييف-بقصف-مستشفى-في-نوفويدار-1072819957.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا

القوات الأوكرانية تستهدف بلدات جمهورية دونيتسك بـ 4 قذائف من عيار 155 مليمترا

22:23 GMT 28.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك.
عمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة كييفسكي وأطلقت عليها 4 قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها حلف الناتو .
موسكو - سبوتنيك. وقالت الممثلية، في بيان عبر "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، الساعة 00:45 تم استهداف مدينة دونيتسك [منطقة كييفسكي] بـ4 قذائف من عيار 155 مم".
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، سيطرتها على قرية بلاجوداتنوي بالقرب من سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
قصف القوات الأوكرانية لمستشفى في لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوليانسكي: واشنطن شريكة في جريمة الحرب التي ارتكبها نظام كييف بقصف مستشفى في نوفويدار
17:50 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، عمليتها العسكرية في دونباس، لتحرير المناطق الأربع، التي انضمت إلى أراضي روسيا الاتحادية مؤخرا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط الماضي، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
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