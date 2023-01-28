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https://sputnikarabic.ae/20230128/الكابينيت-الإسرائيلي-يعقد-اجتماعا-طارئا-لبحث-عملية-القدس-1072814279.html
"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا لبحث عملية القدس
"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا لبحث عملية القدس
يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، اجتماعا طارئا في وقت لاحق من اليوم السبت، لمناقشة عملية القدس. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T15:02+0000
2023-01-28T15:03+0000
القدس
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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيترأس اجتماعا طارئا للحكومة الإسرائيلية المصغرة، بهدف مناقشة عدد من الملفات والقضايا الملحة، على رأسها تبعات أو اتخاذ إجراءات مهمة وعاجلة في أعقاب عملية إطلاق النار في مستوطنة "نفيه يعقوب" بالقدس، أمس.ومن بين الإجراءات العاجلة التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع "الكابينيت" إغلاق منازل منفذي العمليات "الإرهابية" واعتقال أقاربهم، مع بحث إمكانية تطبيق قانون ترحيل عائلاتهم، ومنع تصاريح العمل لأقاربهم داخل إسرائيل نفسها.وأوضح الموقع العبري أن هناك إجراء آخر يتعلق بالترويج لمنح تراخيص حمل السلاح للمستوطنين بدعوى التعامل السريع مع منفذي مثل هذه العمليات، فضلا عن تعزيزات إضافية للقوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية.وأصيب إسرائيليان اثنان، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
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القدس, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
القدس, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا لبحث عملية القدس

15:02 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 15:03 GMT 28.01.2023)
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIقتلى إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2022
قتلى إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، اجتماعا طارئا في وقت لاحق من اليوم السبت، لمناقشة عملية القدس.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيترأس اجتماعا طارئا للحكومة الإسرائيلية المصغرة، بهدف مناقشة عدد من الملفات والقضايا الملحة، على رأسها تبعات أو اتخاذ إجراءات مهمة وعاجلة في أعقاب عملية إطلاق النار في مستوطنة "نفيه يعقوب" بالقدس، أمس.
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ومن بين الإجراءات العاجلة التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع "الكابينيت" إغلاق منازل منفذي العمليات "الإرهابية" واعتقال أقاربهم، مع بحث إمكانية تطبيق قانون ترحيل عائلاتهم، ومنع تصاريح العمل لأقاربهم داخل إسرائيل نفسها.
وأوضح الموقع العبري أن هناك إجراء آخر يتعلق بالترويج لمنح تراخيص حمل السلاح للمستوطنين بدعوى التعامل السريع مع منفذي مثل هذه العمليات، فضلا عن تعزيزات إضافية للقوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية.
وأصيب إسرائيليان اثنان، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
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