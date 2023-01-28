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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/النائب-السابق-لمستشار-النمسا-يعلق-على-تزويد-كييف-بدبابات-ليوبارد-2-يجب-وضع-حد-لجنون-الحرب--1072815595.html
النائب السابق لمستشار النمسا يعلق على تزويد كييف بدبابات "ليوبارد-2"... يجب وضع حد لجنون الحرب
النائب السابق لمستشار النمسا يعلق على تزويد كييف بدبابات "ليوبارد-2"... يجب وضع حد لجنون الحرب
علق النائب السابق لمستشار النمسا، هاينز كريستيان ستراش، على قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2". 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T15:43+0000
2023-01-28T15:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ستراش في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، "يشعر معظم المواطنين الألمان بالصدمة لأن الحكومة الفيدرالية الألمانية، بقيادة المستشار شولتز ووزير الخارجية بوربوك من حزب الخضر، وافقت على توريد أسلحة ودبابات من ألمانيا".وفي حديثه عن قرار الحكومة الفيدرالية، أشار إلى أن حزبي التحالف وممثليهما (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر) رفضوا بشكل قاطع توريد الأسلحة إلى مناطق الحرب قبل الانتخابات الأخيرة.من وجهة نظر ستراش، يمكن لروسيا، بصفتها الخليفة القانونية للاتحاد السوفيتي، أن "تصف وتنظر" إلى قرار حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على أنه تصرف "طرف محارب".ووفقا لنائب المستشار ستراش، يعد هذا "تطورا خطيرا للغاية للأحداث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع العسكري في أوكرانيا" وإلى توسع الحرب في أوروبا.فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بالدبابات، دعا السياسي إلى "إنشاء حركة ألمانية ودولية فوق حزبية قوية من أجل السلام"، يتم تشكيلها وستصبح نشطة.واختتم ستراش حديثه قائلا: "لا يسعنا إلا وضع حد لجنون الحرب ومنع توسع الصراع من خلال المفاوضات السلمية".
https://sputnikarabic.ae/20230126/مظاهرة-ضد-توريد-دبابات-ليوبادر2-إلى-كييف-في-ميونيخ-1072722349.html
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العالم, أخبار ألمانيا, إرسال, دبابة برمائية, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار ألمانيا, إرسال, دبابة برمائية, أخبار أوكرانيا

النائب السابق لمستشار النمسا يعلق على تزويد كييف بدبابات "ليوبارد-2"... يجب وضع حد لجنون الحرب

15:43 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / ALEX HALADAهاينز كريستيان ستراش
هاينز كريستيان ستراش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / ALEX HALADA
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علق النائب السابق لمستشار النمسا، هاينز كريستيان ستراش، على قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2".
وقال ستراش في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، "يشعر معظم المواطنين الألمان بالصدمة لأن الحكومة الفيدرالية الألمانية، بقيادة المستشار شولتز ووزير الخارجية بوربوك من حزب الخضر، وافقت على توريد أسلحة ودبابات من ألمانيا".
وفي حديثه عن قرار الحكومة الفيدرالية، أشار إلى أن حزبي التحالف وممثليهما (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر) رفضوا بشكل قاطع توريد الأسلحة إلى مناطق الحرب قبل الانتخابات الأخيرة.

"بدلا من الترويج لجبهة عريضة لمبادرة سلام ومفاوضات السلام، تضع الحكومة الألمانية نفسها في هذه الحالة على أنها داعم لتصعيد إضافي للحرب، (التوريد) الذي يعتبره العديد من المواطنين بمثابة "مساعدة في الحرب" ويسبب قلقا كبيرا".

هاينز كريستيان ستراش
نائب المستشار النمساوي السابق
من وجهة نظر ستراش، يمكن لروسيا، بصفتها الخليفة القانونية للاتحاد السوفيتي، أن "تصف وتنظر" إلى قرار حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على أنه تصرف "طرف محارب".
ووفقا لنائب المستشار ستراش، يعد هذا "تطورا خطيرا للغاية للأحداث يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع العسكري في أوكرانيا" وإلى توسع الحرب في أوروبا.
فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بالدبابات، دعا السياسي إلى "إنشاء حركة ألمانية ودولية فوق حزبية قوية من أجل السلام"، يتم تشكيلها وستصبح نشطة.
دبابة ليوبارد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
مظاهرة حاشدة في ميونيخ ضد توريد دبابات "ليوبادر2" إلى كييف
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واختتم ستراش حديثه قائلا: "لا يسعنا إلا وضع حد لجنون الحرب ومنع توسع الصراع من خلال المفاوضات السلمية".
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