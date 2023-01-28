https://sputnikarabic.ae/20230128/اليمن-5-قتلى-وجرحى-إثر-مواجهات-بين-قوات-المجلس-الانتقالي-وأنصار-الله-جنوبي-تعز-1072800326.html

اليمن... 5 قتلى وجرحى إثر مواجهات بين قوات المجلس الانتقالي و"أنصار الله" جنوبي تعز

اليمن... 5 قتلى وجرحى إثر مواجهات بين قوات المجلس الانتقالي و"أنصار الله" جنوبي تعز

قُتل وأصيب 5 أشخاص، إثر مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن]، وجماعة "أنصار الله" في محافظة تعز... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T05:56+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "مواجهات اندلعت بين قوات اللواء الرابع حزم التابع للمجلس الانتقالي، ومقاتلين من جماعة "أنصار الله" في وادي الضباب غرب جبهة حَّيفان جنوب تعز على الحدود الإدارية لمحافظة لحج".وأضاف أن المواجهات التي دارت مساء اليوم، تزامنت مع أخرى في جبهة عيريم بمديرية القَّبيطة شمال محافظة لحج، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخر، فيما سقط قتيل وجريحان في صفوف "أنصار الله".وجاء التصعيد الميداني الجديد في جبهات القتال بين محافظتي تعز ولحج بعد يومين من إعلان الجيش اليمني، يوم الأربعاء الماضي، صد هجوم لجماعة "أنصار الله" على مواقع لقواته في الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز.وتأتي المستجدات بعد نحو أربعة أشهر من انقضاء هدنة الأمم المتحدة، التي استمرت في اليمن 6 أشهر، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق لتجديدها.ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230124/أنصار-الله-تتهم-التحالف-العربي-بتنفيذ-240-خرقا-في-الحديدة-1072677284.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, قصف اليمن, العالم العربي