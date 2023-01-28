https://sputnikarabic.ae/20230128/انطلاق-تظاهرات-حاشدة-وسط-تل-أبيب-ضد-حكومة-نتنياهو-فيديو-1072820152.html
انطلاق تظاهرات حاشدة وسط تل أبيب ضد حكومة نتنياهو... فيديو
انطلاق تظاهرات حاشدة وسط تل أبيب ضد حكومة نتنياهو... فيديو
بدأ آلاف الإسرائيليين في التجمع بمدينة تل أبيب، مساء اليوم السبت، احتجاجا على سياسة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، لا سميا خطة إصلاح القضاء التي تصفها... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T18:02+0000
2023-01-28T18:02+0000
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أفادت قناة "كان" الرسمية بأن تظاهرة في ساحة "هبيما" وسط المدينة، وأخرى بشارع "كابلان" بدأتا بدقيقة حداد على ضحايا إطلاق نار نفذه فلسطيني مساء أمس الجمعة، في مستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس وأسفر عن مقتل 8 أشخاص.وتجمع آلاف المحتجين في مدن إسرائيلية مختلفة بما في ذلك القدس وحيفا (شمالا) وبئر السبع (جنوبا) ورحوفوت وموديعين (وسطا)، احتجاجا على سياسة الحكومة التي تولت مهام عملها أواخر الشهر الماضي، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين القومي والديني الإسرائيلي.من جانبه، قال رئيس المعارضة يائير لابيد خلال تظاهرة في القدس: "جئنا إلى القدس للتذكير بأننا أمة واحدة ونقف ضد الإرهاب كأمة واحدة".وأضاف "على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت تريد محاربة الإرهاب أو محاربة الديمقراطية الإسرائيلية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتظاهرة الليلة، هي الرابعة على التوالي التي تنظمها المعارضة الإسرائيلية بشكل أسبوعي، احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي التي عرضها ياريف ليفين، وزير العدل في حكومة نتنياهو في وقت سابق من الشهر الجاري.وتشمل الخطة سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة، والحد بشكل غير مسبوق من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).وتصف المعارضة الخطة بـ "الانقلاب القضائي"، وتقول إنها تمثل "بداية النهاية" للديمقراطية الإسرائيلية، وهو ما ينفيه نتنياهو ويقول إنها تأتي لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث في بلاده.
https://sputnikarabic.ae/20230125/تقرير-بنك-إسرائيل-يصب-الزيت-على-النار-ونتنياهو-في-عين-العاصفة-1072717335.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, بنيامين نتنياهو, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, بنيامين نتنياهو, آخر أخبار القدس الأن
انطلاق تظاهرات حاشدة وسط تل أبيب ضد حكومة نتنياهو... فيديو
18:02 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 18:06 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
بدأ آلاف الإسرائيليين في التجمع بمدينة تل أبيب، مساء اليوم السبت، احتجاجا على سياسة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، لا سميا خطة إصلاح القضاء التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب".
أفادت قناة "كان" الرسمية بأن تظاهرة في ساحة "هبيما" وسط المدينة، وأخرى بشارع "كابلان" بدأتا بدقيقة حداد على ضحايا إطلاق نار نفذه فلسطيني مساء أمس الجمعة، في مستوطنة "النبي يعقوب" بالقدس وأسفر عن مقتل 8 أشخاص.
وتجمع آلاف المحتجين في مدن إسرائيلية مختلفة بما في ذلك القدس وحيفا (شمالا) وبئر السبع (جنوبا) ورحوفوت وموديعين (وسطا)، احتجاجا على سياسة الحكومة التي تولت مهام عملها أواخر الشهر الماضي، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين القومي والديني الإسرائيلي.
من جانبه، قال رئيس المعارضة يائير لابيد خلال تظاهرة في القدس: "جئنا إلى القدس للتذكير بأننا أمة واحدة ونقف ضد الإرهاب كأمة واحدة".
وأضاف "على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت تريد محاربة الإرهاب أو محاربة الديمقراطية الإسرائيلية"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتظاهرة الليلة، هي الرابعة على التوالي التي تنظمها المعارضة الإسرائيلية بشكل أسبوعي، احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي التي عرضها ياريف ليفين، وزير العدل في حكومة نتنياهو
في وقت سابق من الشهر الجاري.
وتشمل الخطة سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة، والحد بشكل غير مسبوق من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).
وتصف المعارضة الخطة بـ "الانقلاب القضائي"، وتقول إنها تمثل "بداية النهاية" للديمقراطية الإسرائيلية، وهو ما ينفيه نتنياهو ويقول إنها تأتي لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث في بلاده.