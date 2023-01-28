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انفجار قوي بمستودع ذخيرة في أصفهان بوسط إيران
انفجار قوي بمستودع ذخيرة في أصفهان بوسط إيران
وقع انفجار قوي في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، نقلا عن مصادر محلية. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T21:58+0000
2023-01-28T22:00+0000
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إيران
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ووقع الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.من جانبه، قال التلفزيون الايراني: "لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز للذخيرة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد.
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العالم, إيران
العالم, إيران

انفجار قوي بمستودع ذخيرة في أصفهان بوسط إيران

21:58 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 22:00 GMT 28.01.2023)
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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وقع انفجار قوي في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، نقلا عن مصادر محلية.
ووقع الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.
من جانبه، قال التلفزيون الايراني: "لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز للذخيرة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد.
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