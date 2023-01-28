https://sputnikarabic.ae/20230128/انفجار-قوي-في-مستودع-ذخيرة-في-أصفهان-بوسط-إيران-1072825718.html
انفجار قوي بمستودع ذخيرة في أصفهان بوسط إيران
انفجار قوي بمستودع ذخيرة في أصفهان بوسط إيران
وقع انفجار قوي في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، نقلا عن مصادر محلية. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T21:58+0000
2023-01-28T21:58+0000
2023-01-28T22:00+0000
العالم
إيران
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ووقع الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.من جانبه، قال التلفزيون الايراني: "لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز للذخيرة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, إيران
انفجار قوي بمستودع ذخيرة في أصفهان بوسط إيران
21:58 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 22:00 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
وقع انفجار قوي في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، نقلا عن مصادر محلية.
ووقع الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.
من جانبه، قال التلفزيون الايراني: "لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز للذخيرة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان
وسط البلاد.