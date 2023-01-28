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https://sputnikarabic.ae/20230128/بن-غفير-يتوعد-برد-قوي-على-هجوم-القدس-وتغيير-أوامر-إطلاق-النار-للجنود-الإسرائيليين-1072803433.html
بن غفير يتوعد برد قوي على هجوم القدس وتغيير أوامر إطلاق النار للجنود الإسرائيليين
بن غفير يتوعد برد قوي على هجوم القدس وتغيير أوامر إطلاق النار للجنود الإسرائيليين
توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بـ"رد قوي وبتغيير الأوامر المنظمة لإطلاق النار". 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T08:50+0000
2023-01-28T08:50+0000
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وقال بن غفير، في تصريحات مع التلفزيون الإسرائيلي، إنه "علينا الرد على هجوم القدس لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، مؤكدا أنه "سيعمل على تغيير أوامر إطلاق النار للجنود الإسرائيليين".وأجلت الشرطة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، من مكان عملية القدس تحت حماية مشددة، بعد أن هاجمه المستوطنون وحمّلوه مسؤولية الاعتداء.وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/إسرائيل-نتنياهو-يتفقد-موقع-هجوم-القدس-وارتفاع-عدد-القتلى-إلى-8-1072797492.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن

بن غفير يتوعد برد قوي على هجوم القدس وتغيير أوامر إطلاق النار للجنود الإسرائيليين

08:50 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
 وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بـ"رد قوي وبتغيير الأوامر المنظمة لإطلاق النار".
وقال بن غفير، في تصريحات مع التلفزيون الإسرائيلي، إنه "علينا الرد على هجوم القدس لأن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، مؤكدا أنه "سيعمل على تغيير أوامر إطلاق النار للجنود الإسرائيليين".
قوات الأمن الإسرائيلية بعد عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
إسرائيل... نتنياهو يتفقد موقع هجوم القدس وارتفاع عدد القتلى إلى 8
أمس, 20:59 GMT
وأجلت الشرطة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، من مكان عملية القدس تحت حماية مشددة، بعد أن هاجمه المستوطنون وحمّلوه مسؤولية الاعتداء.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "مستوطنين صرخوا في وجه بن غفير، خلال تفقده مكان العملية قائلين: إن هذا حدث خلال ولايتك".
وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.
يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
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