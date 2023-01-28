عربي
https://sputnikarabic.ae/20230128/تحطم-طائرتين-عسكريتين-من-طراز-سوخوي-30-وميراج-2000-وسط-الهند-1072801978.html
تحطم طائرتين عسكريتين من طراز "سوخوي-30" و"ميراج 2000" وسط الهند
تحطم طائرتين عسكريتين من طراز "سوخوي-30" و"ميراج 2000" وسط الهند
أفادت وسائل إعلام هندية، صباح اليوم السبت، بتحطم طائرتين عسكريتين من طراز "سوخوي – 30" و"ميراج 2000" في ولاية ماديا براديش وسط الهند. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T07:35+0000
2023-01-28T07:42+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101363/34/1013633400_0:280:3077:2010_1920x0_80_0_0_851e4a0ed2ba97044e3000051fa083e0.jpg
وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عبر موقعها الإلكتروني: "تحطمت طائرة من طراز سوخوي-30 وأخرى من طراز ميراج-2000 بالقرب من مدينة مورينا في ولاية ماديا براديش صباح اليوم السبت".وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية أن "الطائرتين أقلعتا من قاعدة جواليور الجوية في ولاية ماديا براديش حيث تجرى تدريبات"، مشيرة إلى أنه "وفقًا للتقارير الأولية، ربما يكون هناك احتمال لحدوث تصادم في الجو". وأضافت أنه "كان للطائرة سو-30 طياران، بينما كان لدى ميراج 2000 طيار واحد أثناء التحطم، وتشير التقارير الأولية إلى أن طيارين في أمان، بينما أقلعت مروحية تابعة للقوات الجوية الهندية إلى موقع التحطم للبحث عن الطيار الثالث".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101363/34/1013633400_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f1232d03109aeae00feb61dd81efb18c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

تحطم طائرتين عسكريتين من طراز "سوخوي-30" و"ميراج 2000" وسط الهند

07:35 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 07:42 GMT 28.01.2023)
© Sputnik . Aleksandr Krjazev / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات سوخوي
مقاتلات سوخوي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Aleksandr Krjazev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام هندية، صباح اليوم السبت، بتحطم طائرتين عسكريتين من طراز "سوخوي – 30" و"ميراج 2000" في ولاية ماديا براديش وسط الهند.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عبر موقعها الإلكتروني: "تحطمت طائرة من طراز سوخوي-30 وأخرى من طراز ميراج-2000 بالقرب من مدينة مورينا في ولاية ماديا براديش صباح اليوم السبت".
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية أن "الطائرتين أقلعتا من قاعدة جواليور الجوية في ولاية ماديا براديش حيث تجرى تدريبات"، مشيرة إلى أنه "وفقًا للتقارير الأولية، ربما يكون هناك احتمال لحدوث تصادم في الجو".
وأضافت أنه "كان للطائرة سو-30 طياران، بينما كان لدى ميراج 2000 طيار واحد أثناء التحطم، وتشير التقارير الأولية إلى أن طيارين في أمان، بينما أقلعت مروحية تابعة للقوات الجوية الهندية إلى موقع التحطم للبحث عن الطيار الثالث".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:29 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала