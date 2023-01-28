عربي
https://sputnikarabic.ae/20230128/ترامب-يتعهد-بتطوير-درع-أمريكي-مضاد-للصواريخ-الأسرع-من-الصوت-1072804171.html
ترامب يتعهد بتطوير "درع" أمريكي مضاد للصواريخ الأسرع من الصوت
ترامب يتعهد بتطوير "درع" أمريكي مضاد للصواريخ الأسرع من الصوت
تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتطوير درع دفاع صاروخي جديد للولايات المتحدة، إذا ‏أعيد انتخابه رئيسا في عام 2024، وذلك "من أجل مواجهة التهديد... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T09:43+0000
2023-01-28T09:43+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/18/1071553883_0:0:1454:818_1920x0_80_0_0_522090b032ddad6a724c93c7d5d76840.jpg
وقال ترامب في بيان مصور له، أمس الجمعة: "لا يوجد خطر أكبر من التهديد المميت للأسلحة النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت"، مضيفا: "عندما أكون القائد العام... سأعمل مع الكونغرس وقادتنا العسكريين العظماء... لبناء أحدث درع دفاع صاروخي من الجيل التالي".وقارن ترامب مثل هذا النظام بنظام القبة الحديدية الذي تستخدمه إسرائيل، محذرا من التهديد الذي يمكن أن تشكله الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، خاصة تلك المزودة برؤوس نووية، على الولايات المتحدة.وقال ترامب في رسالته المصورة، أمس الجمعة، إن العالم أصبح "أكثر خطورة بكثير" في عهد الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، موضحا أن "الخطاب النووي لم يستخدم ضد أمريكا وقتما كان رئيسا، لكن الخصوم الأجانب يستخدمونه في الوقت الحالي، لأنهم لا يحترمون القيادة الحالية".كما أشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن حربا عالمية ثالثة ستجعل من الحروب العالمية الأولى والثانية "معارك صغيرة جدا"، مؤكدا أن أفضل طريقة لمنع مثل هذا الصراع هي الاستعداد بالتكنولوجيا والقوة.وأضاف ترامب أن "قوات الفضاء الأمريكية"، التي أُنشئت في ظل إدارته، ستلعب دورا حيويا في الجهد المقترح.وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وسط دوامة من المخاطر القانونية.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/18/1071553883_162:0:1454:969_1920x0_80_0_0_5777b0b2919802ef6140f3a016bec09b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يتعهد بتطوير "درع" أمريكي مضاد للصواريخ الأسرع من الصوت

09:43 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / EVA MARIE UZCATEGUIالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
© AFP 2023 / EVA MARIE UZCATEGUI
تابعنا عبرTelegram
تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتطوير درع دفاع صاروخي جديد للولايات المتحدة، إذا ‏أعيد انتخابه رئيسا في عام 2024، وذلك "من أجل مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله الصواريخ التي ‏تفوق سرعتها سرعة الصوت"، بحسب قوله.‏
وقال ترامب في بيان مصور له، أمس الجمعة: "لا يوجد خطر أكبر من التهديد المميت للأسلحة النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت"، مضيفا: "عندما أكون القائد العام... سأعمل مع الكونغرس وقادتنا العسكريين العظماء... لبناء أحدث درع دفاع صاروخي من الجيل التالي".
وقارن ترامب مثل هذا النظام بنظام القبة الحديدية الذي تستخدمه إسرائيل، محذرا من التهديد الذي يمكن أن تشكله الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، خاصة تلك المزودة برؤوس نووية، على الولايات المتحدة.
وقال ترامب في رسالته المصورة، أمس الجمعة، إن العالم أصبح "أكثر خطورة بكثير" في عهد الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، موضحا أن "الخطاب النووي لم يستخدم ضد أمريكا وقتما كان رئيسا، لكن الخصوم الأجانب يستخدمونه في الوقت الحالي، لأنهم لا يحترمون القيادة الحالية".
كما أشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن حربا عالمية ثالثة ستجعل من الحروب العالمية الأولى والثانية "معارك صغيرة جدا"، مؤكدا أن أفضل طريقة لمنع مثل هذا الصراع هي الاستعداد بالتكنولوجيا والقوة.
وأضاف ترامب أن "قوات الفضاء الأمريكية"، التي أُنشئت في ظل إدارته، ستلعب دورا حيويا في الجهد المقترح.
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وسط دوامة من المخاطر القانونية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:29 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала