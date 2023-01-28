https://sputnikarabic.ae/20230128/ترامب-يتعهد-بتطوير-درع-أمريكي-مضاد-للصواريخ-الأسرع-من-الصوت-1072804171.html

ترامب يتعهد بتطوير "درع" أمريكي مضاد للصواريخ الأسرع من الصوت

ترامب يتعهد بتطوير "درع" أمريكي مضاد للصواريخ الأسرع من الصوت

تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتطوير درع دفاع صاروخي جديد للولايات المتحدة، إذا ‏أعيد انتخابه رئيسا في عام 2024، وذلك "من أجل مواجهة التهديد... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T09:43+0000

2023-01-28T09:43+0000

2023-01-28T09:43+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ترامب في بيان مصور له، أمس الجمعة: "لا يوجد خطر أكبر من التهديد المميت للأسلحة النووية والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت"، مضيفا: "عندما أكون القائد العام... سأعمل مع الكونغرس وقادتنا العسكريين العظماء... لبناء أحدث درع دفاع صاروخي من الجيل التالي".وقارن ترامب مثل هذا النظام بنظام القبة الحديدية الذي تستخدمه إسرائيل، محذرا من التهديد الذي يمكن أن تشكله الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، خاصة تلك المزودة برؤوس نووية، على الولايات المتحدة.وقال ترامب في رسالته المصورة، أمس الجمعة، إن العالم أصبح "أكثر خطورة بكثير" في عهد الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، موضحا أن "الخطاب النووي لم يستخدم ضد أمريكا وقتما كان رئيسا، لكن الخصوم الأجانب يستخدمونه في الوقت الحالي، لأنهم لا يحترمون القيادة الحالية".كما أشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أن حربا عالمية ثالثة ستجعل من الحروب العالمية الأولى والثانية "معارك صغيرة جدا"، مؤكدا أن أفضل طريقة لمنع مثل هذا الصراع هي الاستعداد بالتكنولوجيا والقوة.وأضاف ترامب أن "قوات الفضاء الأمريكية"، التي أُنشئت في ظل إدارته، ستلعب دورا حيويا في الجهد المقترح.وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وسط دوامة من المخاطر القانونية.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم