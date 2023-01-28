https://sputnikarabic.ae/20230128/تركيا-تصدر-تحذير-سفر-للولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-1072824539.html

تركيا تصدر تحذير سفر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

تركيا تصدر تحذير سفر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

أصدرت أنقرة السبت تحذيرا من السفر للولايات المتحدة وأوروبا في رد على ما يبدو على تحذيرات مماثلة من القوى الغربية لتركيا. 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T21:27+0000

2023-01-28T21:27+0000

2023-01-28T21:27+0000

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نصحت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى مواطنيها بعدم حضور الأحداث الجماهيرية وتجنب الأماكن السياحية الساخنة في تركيا.يأتي ذلك فيما تتصاعد التوترات الدبلوماسية المرتبطة برفض تركيا السماح للسويد وفنلندا بالانضمام إلى الكتلة الدفاعية للناتو بقيادة الولايات المتحدة.أصدرت وزارة الخارجية التركية تحذيرا من السفر لمواطنيها الذين يزورون دولا أوروبية بسبب تصاعد الأعمال المناهضة للمسلمين وكراهية الأجانب والعنصرية، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية.وفي بيان صدر السبت، أشارت الوزارة إلى التصعيد في "المستويات الخطيرة" للأعمال المعادية للمسلمين وكراهية الأجانب والعنصرية، بما في ذلك الدعاية المناهضة لتركيا من قبل أنصار حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.وأشار البيان إلى أن التطورات تعكس المستوى المقلق للخطاب العنصري والتمييزي في أوروبا، وقال إن المواطنين الأتراك الذين يخططون لزيارة البلدان التي تحدث فيها مثل هذه المظاهرات يجب أن يتوخوا الحذر، ويمتنعوا عن المناطق ذات الحشود الكبيرة التي تروج لتلك الأيدولوجيات.كما اقترحت الوزارة على المواطنين الأتراك التزام الهدوء إذا تعرضوا لمثل هذا العداء في الدول الأوروبية وأن يتصلوا بقوات الأمن المحلية أو الوزارة والسفارات والقنصليات.كما قدمت رقم هاتف لمركز اتصال القنصلية، والذي يمكن للمواطنين الأتراك الاتصال به في أوقات الطوارئ.جاء تحذير السفر الذي أصدرته الوزارة في أعقاب أسابيع من المظاهرات المناهضة لتركيا والمسلمين في أوروبا، وخاصة في السويد، حيث انتقد المسؤولون الأتراك السلطات السويدية لفشلها في اتخاذ إجراءات ضد المتعاطفين مع الإرهاب وشخصيات اليمين المتطرف الذين دنسوا القرآن.تواجه محاولة السويد للحصول على عضوية الناتو طريقا مسدودا حيث توترت العلاقات خلال الأسبوعين الماضيين بسبب الدعاية المناهضة لتركيا في البلاد، والتي بلغت ذروتها مؤخرا مع حرق المصحف من قبل أحد المتطرفين.يجب أن تتم الموافقة على عروض الانضمام إلى الناتو من قبل جميع أعضاء الحلف الثلاثين.وتركيا والمجر هما العضوان الوحيدان اللذان لم يصادقا على الطلبين بالتصويت في البرلمان.ومن المتوقع أن يصادق المجلس التشريعي المجري على طلبي السويد وفنلندا شهر المقبل.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدرت وزارات الخارجية السويدية والنرويجية والدنماركية تحذيرا من السفر إلى تركيا، ودعت مواطنيها إلى تجنب التجمعات الكبيرة في تركيا وسط التوترات المستمرة.في سياق متصل، حذرت قالت الخارجية التركية المواطنين من السفر إلى الولايات المتحدة، وقالت في بيان منفصل "وقعت مؤخرا اعتداءات لفظية وجسدية ضد أجانب وأعمال عنصرية ارتكبت في أنحاء الولايات المتحدة"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

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