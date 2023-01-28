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https://sputnikarabic.ae/20230128/تركيا-تعلن-ترحيل-2831-مهاجرا-خلال-أسبوع-1072822153.html
تركيا تعلن ترحيل 2831 مهاجرا خلال أسبوع
تركيا تعلن ترحيل 2831 مهاجرا خلال أسبوع
أعلنت السلطات التركية ترحيل 2831 مهاجرا غير شرعي خلال الفترة بين 20 و26 يناير/ كانون الثاني الجاري. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T19:36+0000
2023-01-28T19:37+0000
أخبار تركيا اليوم
مهاجر غير شرعي
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جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة للداخلية التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وأظهر البيان أن السلطات التركية ضبطت خلال الفترة المذكورة 2321 مهاجرا غير نظامي في أنحاء البلاد.وأشار البيان إلى أن الحكومة التركية قامت بترحيل 2831 مهاجرا بينهم 754 أفغانيا و210 باكستانيين و1867 من جنسيات أخرى.ووفقا للبيانات فإن إجمالي عدد المرحلين منذ مطلع العام الجاري ارتفع إلى 8571 مهاجرا غير شرعي.
https://sputnikarabic.ae/20220929/تركيا-تكشف-عن-منع-دخول-نحو-26-مليون-مهاجر-منذ-2016-1068414338.html
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أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي
أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي

تركيا تعلن ترحيل 2831 مهاجرا خلال أسبوع

19:36 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 19:37 GMT 28.01.2023)
© AP Photo / InTime Newsالمهاجرون ينظرون من قارب صيد يرسو في ميناء باليوكورا في جنوب شرق جزيرة كريت، اليونان، بعد وصوله، 22 نوفمبر 2022
المهاجرون ينظرون من قارب صيد يرسو في ميناء باليوكورا في جنوب شرق جزيرة كريت، اليونان، بعد وصوله، 22 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / InTime News
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أعلنت السلطات التركية ترحيل 2831 مهاجرا غير شرعي خلال الفترة بين 20 و26 يناير/ كانون الثاني الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة للداخلية التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".
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وأظهر البيان أن السلطات التركية ضبطت خلال الفترة المذكورة 2321 مهاجرا غير نظامي في أنحاء البلاد.
وأشار البيان إلى أن الحكومة التركية قامت بترحيل 2831 مهاجرا بينهم 754 أفغانيا و210 باكستانيين و1867 من جنسيات أخرى.
ووفقا للبيانات فإن إجمالي عدد المرحلين منذ مطلع العام الجاري ارتفع إلى 8571 مهاجرا غير شرعي.
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