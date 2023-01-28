https://sputnikarabic.ae/20230128/تركيا-تعلن-ترحيل-2831-مهاجرا-خلال-أسبوع-1072822153.html
تركيا تعلن ترحيل 2831 مهاجرا خلال أسبوع
تركيا تعلن ترحيل 2831 مهاجرا خلال أسبوع
أعلنت السلطات التركية ترحيل 2831 مهاجرا غير شرعي خلال الفترة بين 20 و26 يناير/ كانون الثاني الجاري. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T19:36+0000
2023-01-28T19:36+0000
2023-01-28T19:37+0000
أخبار تركيا اليوم
مهاجر غير شرعي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/19/1070534565_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_1f09f8a43bf9a28aba6c25f0f87ac191.jpg
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة للداخلية التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وأظهر البيان أن السلطات التركية ضبطت خلال الفترة المذكورة 2321 مهاجرا غير نظامي في أنحاء البلاد.وأشار البيان إلى أن الحكومة التركية قامت بترحيل 2831 مهاجرا بينهم 754 أفغانيا و210 باكستانيين و1867 من جنسيات أخرى.ووفقا للبيانات فإن إجمالي عدد المرحلين منذ مطلع العام الجاري ارتفع إلى 8571 مهاجرا غير شرعي.
https://sputnikarabic.ae/20220929/تركيا-تكشف-عن-منع-دخول-نحو-26-مليون-مهاجر-منذ-2016-1068414338.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/19/1070534565_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c74510cf0d16c1e271432fe6d47c09a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي
أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي
تركيا تعلن ترحيل 2831 مهاجرا خلال أسبوع
19:36 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 19:37 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات التركية ترحيل 2831 مهاجرا غير شرعي خلال الفترة بين 20 و26 يناير/ كانون الثاني الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة للداخلية التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".
29 سبتمبر 2022, 18:52 GMT
وأظهر البيان أن السلطات التركية ضبطت خلال الفترة المذكورة 2321 مهاجرا غير نظامي في أنحاء البلاد.
وأشار البيان إلى أن الحكومة التركية قامت بترحيل
2831 مهاجرا بينهم 754 أفغانيا و210 باكستانيين و1867 من جنسيات أخرى.
ووفقا للبيانات فإن إجمالي عدد المرحلين منذ مطلع العام الجاري ارتفع إلى 8571 مهاجرا غير شرعي.