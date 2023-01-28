https://sputnikarabic.ae/20230128/تركيا-تعلن-ترحيل-2831-مهاجرا-خلال-أسبوع-1072822153.html

تركيا تعلن ترحيل 2831 مهاجرا خلال أسبوع

تركيا تعلن ترحيل 2831 مهاجرا خلال أسبوع

أعلنت السلطات التركية ترحيل 2831 مهاجرا غير شرعي خلال الفترة بين 20 و26 يناير/ كانون الثاني الجاري. 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T19:36+0000

2023-01-28T19:36+0000

2023-01-28T19:37+0000

أخبار تركيا اليوم

مهاجر غير شرعي

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جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة إدارة الهجرة التابعة للداخلية التركية، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وأظهر البيان أن السلطات التركية ضبطت خلال الفترة المذكورة 2321 مهاجرا غير نظامي في أنحاء البلاد.وأشار البيان إلى أن الحكومة التركية قامت بترحيل 2831 مهاجرا بينهم 754 أفغانيا و210 باكستانيين و1867 من جنسيات أخرى.ووفقا للبيانات فإن إجمالي عدد المرحلين منذ مطلع العام الجاري ارتفع إلى 8571 مهاجرا غير شرعي.

https://sputnikarabic.ae/20220929/تركيا-تكشف-عن-منع-دخول-نحو-26-مليون-مهاجر-منذ-2016-1068414338.html

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سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي