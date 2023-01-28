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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/تفاصيل-مثيرة-كيف-تجري-تعبئة-المواطنين-بالقوة-في-ظل-الهروب-من-الجيش-في-أوكرانيا-1072804892.html
تفاصيل مثيرة... كيف تجري تعبئة المواطنين بالقوة في ظل الهروب من الجيش في أوكرانيا؟
تفاصيل مثيرة... كيف تجري تعبئة المواطنين بالقوة في ظل الهروب من الجيش في أوكرانيا؟
كشفت وسائل إعلام هنغارية، تفاصيل مثيرة حول كيفية إجراء السلطات في أوكرانيا عمليات التعبئة في ظل الهروب من الجيش، واللجوء أحيانا إلى دفع ما بين 6 و10 آلاف دولار... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T10:08+0000
2023-01-28T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وتقول بوابة "إندكس" الهنغارية، إنها حصلت على بعض الوقائع عن كيفية تعامل القوات الأوكرانية بقسوة وبلا رحمة في عمليات تجنيد وتعبئة السكان وإرسالهم إلى الجبهة. ووفقا للبوابة، تم نشر قصص الوقائع التي أرسلها سكان محليون بدون ذكر أسماء وذلك لأسباب أمنية. وحسب رواية السكان في منطقة ترانسكارباثيا القريبة من الحدود الهنغارية، فإن المكلفين بتوزيع الاستدعاءات يقومون بجمع الرجال إلى حافلة متجهة إلى جبهات القتال، غير مبالين بحالتهم العائلية أو الجسدية أو العقلية. وأضافوا أن الهدف هو إرسال أكبر عدد ممكن من الناس إلى جبهات القتال.فعلى سبيل المثال، تم تحميل رجل في سيارة متجهة إلى الجبهة بينما كان "يقود دراجته الهوائية للتنزه".وفي قصة مماثلة، قطعت سيارة شرطة الطريق على رجل كان يقود دراجته وخرج اثنان منها، وبعد التحقق من الوثائق، أعطوا له استدعاء للجيش.وتقول رسالة أخرى إن رجلا كان عائدا إلى منزله من هنغاريا، وتم تسليمه استدعاء عند نقطة التفتيش الحدودية مباشرة وتم إبلاغه بأنه يتعين عليه تسليم نفسه إلى مكتب التجنيد خلال 24 ساعة. ووفقا للرسالة، اعترض الرجل لأن لديه أم مسنة مريضة وعاجزة في المنزل وتحتاج إلى رعاية، ولكن تم الرد عليه بأنها "مشكلة شخصية".وبحسب تقارير محلية، يلجأ بعض الرجال إلى دفع "رشوة" تقدر بين 6 إلى 10 آلاف دولار لتجنب الاستدعاء ولكن لا يملك الكثيرون هذه الأموال.وفي السياق، ذكرت صحيفة "ميتروبول" الهنغارية، أنه على بعد مئات الأمتار من الحدود مع هنغاريا، تم تخزين جثث الجنود الأوكرانيين في عربة مبردة لأسابيع، ولم يتم إبلاغ أقاربهم عن وفاتهم. وقالت صحيفة "ريبوست" إن جهاز الأمن في أوكرانيا يحظر على أهالي المتوفين من السكان الهنغاريين في ترانسكارباثيا، البحث عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي والحديث عن وفاتهم.فيما قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إن السكان الهنغاريين في ترانسكارباثيا يتم حشدهم "بقسوة" في الجيش الأوكراني، وكثير منهم يموتون.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
https://sputnikarabic.ae/20230123/الفساد-ينخر-عظام-الجيش-الأوكراني-حتى-في-وقت-الحرب-يفكرون-في-مصالحهم-1072609430.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

تفاصيل مثيرة... كيف تجري تعبئة المواطنين بالقوة في ظل الهروب من الجيش في أوكرانيا؟

10:08 GMT 28.01.2023
© Photo / U.S. Army Europeجنود الجيش الأوكراني
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Photo / U.S. Army Europe
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كشفت وسائل إعلام هنغارية، تفاصيل مثيرة حول كيفية إجراء السلطات في أوكرانيا عمليات التعبئة في ظل الهروب من الجيش، واللجوء أحيانا إلى دفع ما بين 6 و10 آلاف دولار "رشوة" لتجنب الاستدعاء.
وتقول بوابة "إندكس" الهنغارية، إنها حصلت على بعض الوقائع عن كيفية تعامل القوات الأوكرانية بقسوة وبلا رحمة في عمليات تجنيد وتعبئة السكان وإرسالهم إلى الجبهة.
ووفقا للبوابة، تم نشر قصص الوقائع التي أرسلها سكان محليون بدون ذكر أسماء وذلك لأسباب أمنية.
وحسب رواية السكان في منطقة ترانسكارباثيا القريبة من الحدود الهنغارية، فإن المكلفين بتوزيع الاستدعاءات يقومون بجمع الرجال إلى حافلة متجهة إلى جبهات القتال، غير مبالين بحالتهم العائلية أو الجسدية أو العقلية.
وأضافوا أن الهدف هو إرسال أكبر عدد ممكن من الناس إلى جبهات القتال.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:12 GMT
فعلى سبيل المثال، تم تحميل رجل في سيارة متجهة إلى الجبهة بينما كان "يقود دراجته الهوائية للتنزه".
وفي قصة مماثلة، قطعت سيارة شرطة الطريق على رجل كان يقود دراجته وخرج اثنان منها، وبعد التحقق من الوثائق، أعطوا له استدعاء للجيش.
وتقول رسالة أخرى إن رجلا كان عائدا إلى منزله من هنغاريا، وتم تسليمه استدعاء عند نقطة التفتيش الحدودية مباشرة وتم إبلاغه بأنه يتعين عليه تسليم نفسه إلى مكتب التجنيد خلال 24 ساعة.
ووفقا للرسالة، اعترض الرجل لأن لديه أم مسنة مريضة وعاجزة في المنزل وتحتاج إلى رعاية، ولكن تم الرد عليه بأنها "مشكلة شخصية".
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
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الفساد ينخر عظام الجيش الأوكراني... حتى في وقت الحرب يفكرون في مصالحهم
23 يناير, 11:33 GMT
وبحسب تقارير محلية، يلجأ بعض الرجال إلى دفع "رشوة" تقدر بين 6 إلى 10 آلاف دولار لتجنب الاستدعاء ولكن لا يملك الكثيرون هذه الأموال.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "ميتروبول" الهنغارية، أنه على بعد مئات الأمتار من الحدود مع هنغاريا، تم تخزين جثث الجنود الأوكرانيين في عربة مبردة لأسابيع، ولم يتم إبلاغ أقاربهم عن وفاتهم.
وقالت صحيفة "ريبوست" إن جهاز الأمن في أوكرانيا يحظر على أهالي المتوفين من السكان الهنغاريين في ترانسكارباثيا، البحث عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي والحديث عن وفاتهم.
فيما قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، إن السكان الهنغاريين في ترانسكارباثيا يتم حشدهم "بقسوة" في الجيش الأوكراني، وكثير منهم يموتون.
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