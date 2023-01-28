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https://sputnikarabic.ae/20230128/تقرير-فرنسي-يكشف-مدى-فعالية-العقوبات-الغربية-على-روسيا-1072803977.html
تقرير فرنسي يكشف مدى فعالية العقوبات الغربية على روسيا
تقرير فرنسي يكشف مدى فعالية العقوبات الغربية على روسيا
كشف مسؤول فرنسي مقيم في روسيا عن مدى فعالية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتغيرات التي استجدت بعد إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T09:33+0000
2023-01-28T09:33+0000
روسيا
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ونشر المستشار الفرنسي، فرانك فيراري، على بوابة "Lefrancais.press" تقريرا مفصلا قيم فيه عواقب العقوبات الغربية.وقال فيراري، الذي تكمن مهمته بدعم وتقديم المشورة للمواطنين الفرنسيين الذين يعيشون في روسيا، إن "جزءا من الفرنسيين الذين يعيشون في روسيا لم يتركوها وهو ما يبدو مفاجئًا ليس فقط لشعب فرنسا ولكن أيضا للروس أنفسهم".وفي حديثه عن الاقتصاد، أشار فيراري إلى أن الوضع في البلاد ليس قاتمًا للغاية، حيث لا يزال التضخم تحت السيطرة والروبل متوازن، وتم استبدال العلامات التجارية الغربية بسلع أخرى أو يتم استيرادها من خلال دول ثالثة.ووفقًا له، فإن الصعوبات مرتبطة بقيود النقل والتي بسببها لا يمكن للرحلات الجوية أن تتم إلا عبر دول ثالثة، مضيفاً أن عودة الفرنسيين إلى وطنهم غالبًا ما تكون "مؤلمة"، حيث يُترك الناس بلا سكن وعمل ولا يتم تقديم أي مساعدة لهم.وتفاءل فيراري بشأن مستقبل المواطنين الفرنسيين في روسيا والعلاقة الثنائية بين البلدين.
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تقرير فرنسي يكشف مدى فعالية العقوبات الغربية على روسيا

09:33 GMT 28.01.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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كشف مسؤول فرنسي مقيم في روسيا عن مدى فعالية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا والتغيرات التي استجدت بعد إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ونشر المستشار الفرنسي، فرانك فيراري، على بوابة "Lefrancais.press" تقريرا مفصلا قيم فيه عواقب العقوبات الغربية.
وقال فيراري، الذي تكمن مهمته بدعم وتقديم المشورة للمواطنين الفرنسيين الذين يعيشون في روسيا، إن "جزءا من الفرنسيين الذين يعيشون في روسيا لم يتركوها وهو ما يبدو مفاجئًا ليس فقط لشعب فرنسا ولكن أيضا للروس أنفسهم".
وفي حديثه عن الاقتصاد، أشار فيراري إلى أن الوضع في البلاد ليس قاتمًا للغاية، حيث لا يزال التضخم تحت السيطرة والروبل متوازن، وتم استبدال العلامات التجارية الغربية بسلع أخرى أو يتم استيرادها من خلال دول ثالثة.

وأكد المستشار أن الشركات الفرنسية التي بقيت في روسيا وجدت قنوات إمداد موازية بالرغم من المواجهة مع الغرب، إلا أن الفرنسيين ليس لديهم مشاكل على المستوى المحلي.

ووفقًا له، فإن الصعوبات مرتبطة بقيود النقل والتي بسببها لا يمكن للرحلات الجوية أن تتم إلا عبر دول ثالثة، مضيفاً أن عودة الفرنسيين إلى وطنهم غالبًا ما تكون "مؤلمة"، حيث يُترك الناس بلا سكن وعمل ولا يتم تقديم أي مساعدة لهم.
وتفاءل فيراري بشأن مستقبل المواطنين الفرنسيين في روسيا والعلاقة الثنائية بين البلدين.
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