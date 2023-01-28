https://sputnikarabic.ae/20230128/جنرال-أمريكي-يرسل-مذكرة-عاجلة-تحث-على-الاستعداد-للحرب-مع-الصين-1072800458.html

جنرال أمريكي يرسل مذكرة عاجلة تحث على الاستعداد للحرب مع الصين

جنرال أمريكي يرسل مذكرة عاجلة تحث على الاستعداد للحرب مع الصين

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن مذكرة عاجلة مرسلة إلى مختلف القيادات العسكرية الأمريكية وقادة الوحدات القتالية في سلاح الجو تحثهم على الاستعداد... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T05:47+0000

2023-01-28T05:47+0000

2023-01-28T05:51+0000

العالم

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وذكرت وكالة "إن بي سي" نقلاً عن الوثيقة الصادرة عن الجنرال مايك مينيهان من سلاح الجو الأمريكي، الذي أرسل مذكرة إلى مرؤوسيه تشير إلى أن الولايات المتحدة ستكون في حالة حرب مع الصين في غضون عامين.ونقلت القناة التلفزيونية عن مذكرة مينيهان: "آمل أن أكون مخطئا، يخبرني حدسي أننا سنقاتل في عام 2025".وفقًا للجنرال، ستحاول الصين استخدام الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 لفرض السيطرة على تايوان.وينوه مينيهان إلى وجوب اتخاذ تدابير واسعة النطاق للتحضير للأعمال العدائية مع جمهورية الصين الشعبية بحلول نهاية فبراير/شباط. كما حث الجنرال القادة على أن يكونوا أكثر استعدادًا لتحمل المخاطر أثناء التدريب.وفي سياق متصل، أكد ممثل عن القيادة الجوية صحة المذكرة، قائلا إن "هذه مذكرة داخلية حقيقية من الجنرال مينيهان، أمره يبني على الجهود الرائدة العام الماضي للاستعداد للصراع في المستقبل إذا فشل الاحتواء".

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