https://sputnikarabic.ae/20230128/حركة-الجهاد-الإسلامي-عمليتا-القدس-ضربتا-المنظومة-الأمنية-والعسكرية-الإسرائيلية-1072813669.html
حركة "الجهاد الإسلامي": عمليتا القدس ضربتا المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية
حركة "الجهاد الإسلامي": عمليتا القدس ضربتا المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية
باركت حركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم السبت، "عملية سلوان في القدس المحتلة"، مؤكدة أن "المدينة تنتفض من جديد في وجه الاحتلال". 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T14:31+0000
2023-01-28T14:31+0000
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وقال طارق عز الدين، المتحدث الإعلامي باسم حركة "الجهاد الاسلامي"، إن "عملية القدس البطولية جاءت بعد يوم من عملية الشهيد خيري علقم الذي نفذ عمليته الفدائية، لتضرب المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، ولتؤكد أن الاحتلال لن ينعم بالأمن على أرضنا"، حسب موقع "فلسطين اليوم".واعتبر عز الدين، أن "مقاومة شعبنا الفلسطيني حية وباقية ولن يرهبها تهديدات الاحتلال، وسيعلم الاحتلال أن المقاومة ستستمر حتى زواله عن أرضنا"، مشددا على أن "دماء شعبنا لن تذهب هدراً وعلى الاحتلال أن يتحمل مسؤولية جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا ومقدساتنا".وأصيب إسرائيليان اثنان، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وذكرت الشرطة، في بيان: "تقرير أولي: هجوم بإطلاق نار آخر في ضاحية سلوان بالقدس، وإصابة 2 على الفور"، منوهة بأنه "تم إطلاق النار على المنفذ وتحييده"وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-اعتقال-42-شخصا-ورفع-حالة-التأهب-على-خلفية-هجوم-القدس-1072804340.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
حركة "الجهاد الإسلامي": عمليتا القدس ضربتا المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية
14:31 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 14:32 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
باركت حركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم السبت، "عملية سلوان في القدس المحتلة"، مؤكدة أن "المدينة تنتفض من جديد في وجه الاحتلال".
وقال طارق عز الدين، المتحدث الإعلامي باسم حركة "الجهاد الاسلامي"، إن "عملية القدس البطولية جاءت بعد يوم من عملية الشهيد خيري علقم الذي نفذ عمليته الفدائية، لتضرب المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية، ولتؤكد أن الاحتلال لن ينعم بالأمن على أرضنا"، حسب موقع
"فلسطين اليوم".
واعتبر عز الدين، أن "مقاومة شعبنا الفلسطيني حية وباقية ولن يرهبها تهديدات الاحتلال، وسيعلم الاحتلال أن المقاومة ستستمر حتى زواله عن أرضنا"، مشددا على أن "دماء شعبنا لن تذهب هدراً وعلى الاحتلال أن يتحمل مسؤولية جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا ومقدساتنا".
وأصيب إسرائيليان اثنان
، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وذكرت الشرطة، في بيان: "تقرير أولي: هجوم بإطلاق نار آخر في ضاحية سلوان بالقدس، وإصابة 2 على الفور"، منوهة بأنه "تم إطلاق النار على المنفذ وتحييده"
وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم
يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم
جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.
يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين
، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.