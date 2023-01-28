https://sputnikarabic.ae/20230128/حزب-الله-عملية-القدس-رد-سريع-وحاسم-وجريء-على-المجزرة-التي-ارتكبها-الاحتلال-في-مخيم-جنين-1072801837.html

"حزب الله": عملية القدس رد سريع وحاسم وجريء على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين

"حزب الله": عملية القدس رد سريع وحاسم وجريء على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين

أشاد "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، "بالعملية التي نفذها الشاب الفلسطيني خيري علقمي في القدس المحتلة، وأدّت إلى سقوط عشرات المستوطنين بين قتيل وجريح". 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T07:29+0000

2023-01-28T07:29+0000

2023-01-28T07:29+0000

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وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "هذه العملية الشجاعة أربكت العدو، وكشفت هشاشة أمنه وإجراءاته، وأدخلت الرعب والقلق إلى قلوب كيانه ومستوطنيه"، مؤكدا أنها "رد سريع وحاسم وجريء على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين وصفعة قوية لحكومة المتطرفين".وعبر عن "تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء، وتأييده المطلق لكافة الخطوات التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية، لردع العدوان والدفاع عن الشعب الفلسطيني".وأعرب البيان، عن إدانة الحزب "بشدة ازدواجية المعايير الظالمة والمرفوضة التي تمارسها بعض الحكومات الغربية، ومعها بعض الحكومات العربية، بالتواطؤ والصمت عن المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مخيم جنين، وأدّت إلى استشهاد العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم، وفي الوقت نفسه تُبادر هذه الحكومات إلى إدانة العملية الدفاعية التي نفّذها الشهيد علقمي وسائر العمليات التي تُنفّذها المقاومة الفلسطينية وهي عمليات تُقرّها الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية دفاعًا عن الحقّ والأرض والسيادة".وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20230127/الشرطة-الإسرائيلية-تعلن-مقتل-منفذ-هجوم-القدس--1072798867.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, العالم العربي