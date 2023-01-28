https://sputnikarabic.ae/20230128/حماس-العمليات-البطولية-في-القدس-تأكيد-على-استمرار-الفعل-المقاوم-على-كل-الأرض-المحتلة-1072806105.html
"حماس": العمليات البطولية في القدس تأكيد على استمرار الفعل المقاوم على كل الأرض المحتلة
"حماس": العمليات البطولية في القدس تأكيد على استمرار الفعل المقاوم على كل الأرض المحتلة
وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، الأحداث في مدينة القدس، بـ"العمليات البطولية"، مؤكدة أنها "ترجمت موقف المقاومة بأن ردها لن يتأخر". 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T10:42+0000
2023-01-28T10:42+0000
2023-01-28T10:42+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072794680_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_189c410fd93813ef5e10846aa1db2977.jpg
وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "العدو بدأ يدفع بشكل أولي ثمن جرائمه"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني سيواصل ثورته ضد الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه وسيدفعون ثمناً باهظا ردا على جرائمهم وعدوانهم على المقدسات".من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن "العملية الفدائية في سلوان في القدس، تأكيد على استمرار الفعل المقاوم على كل الأرض المحتلة، ورداً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا".وأضاف قاسم أن "المعركة ضد الاحتلال مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال"، متابعا: "كل إرهاب الجيش الصهيوني لن يوقف نضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال".وأصيب إسرائيليان اثنان، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وذكرت الشرطة، في بيان: "تقرير أولي: هجوم بإطلاق نار آخر في ضاحية سلوان بالقدس، وإصابة 2 على الفور"، منوهة بأنه "تم إطلاق النار على المنفذ وتحييده"وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072794680_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_09cd7ec0c4bc8317e349991fcb68e8f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي
"حماس": العمليات البطولية في القدس تأكيد على استمرار الفعل المقاوم على كل الأرض المحتلة
تابعنا عبر
وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، الأحداث في مدينة القدس، بـ"العمليات البطولية"، مؤكدة أنها "ترجمت موقف المقاومة بأن ردها لن يتأخر".
وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "العدو بدأ يدفع بشكل أولي ثمن جرائمه"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني سيواصل ثورته ضد الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه وسيدفعون ثمناً باهظا ردا على جرائمهم وعدوانهم على المقدسات".
من جانبه، أكد المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أن "العملية الفدائية في سلوان في القدس، تأكيد على استمرار الفعل المقاوم على كل الأرض المحتلة، ورداً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا".
وأضاف قاسم أن "المعركة ضد الاحتلال مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال"، متابعا: "كل إرهاب الجيش الصهيوني لن يوقف نضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال".
وأصيب إسرائيليان اثنان
، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وذكرت الشرطة، في بيان: "تقرير أولي: هجوم بإطلاق نار آخر في ضاحية سلوان بالقدس، وإصابة 2 على الفور"، منوهة بأنه "تم إطلاق النار على المنفذ وتحييده"
وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم
يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم
جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.
يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين
، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.