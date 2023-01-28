https://sputnikarabic.ae/20230128/حماس-تعلق-على-وصف-الإمارات-وتركيا-عملية-القدس-بـالإرهابية-1072809774.html

"حماس" تعلق على وصف الإمارات وتركيا عملية القدس بـ"الإرهابية"

"حماس" تعلق على وصف الإمارات وتركيا عملية القدس بـ"الإرهابية"

استهجن المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، حازم قاسم، اليوم السبت، وصف وزارتي خارجية الإمارات وتركيا عملية القدس التي راح ضحيتها عدد من... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T12:23+0000

2023-01-28T12:23+0000

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غزة - سبوتنيك. وقال قاسم، في تصريح صحفي، إنه "من المؤسف أن تصف خارجية الإمارات، وتركيا العملية البطولية في القدس بالإرهابية وهو ذات الوصف الذي يستخدمه الاحتلال المستعمر والولايات المتحدة".وأضاف: "الإرهاب الحقيقي هو الاحتلال الذي يحتل الأرض الفلسطينية ويرتكب المجازر اليومية بحق أبناء شعبنا. من حق شعبنا أن يقاوم الاحتلال وأن يرد على جرائمه وهذا أمر مشروع في القانون الدولي".وأكد أن عملية إطلاق النار اليوم في سلوان في القدس المحتلة، والتي أدت إلى إصابة إسرائيليين، تأكيدا على استمرار الفعل المقاوم على كل الأرض المحتلة، ورداً على جرائم "الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا".وتابع قاسم أن "المعركة ضد الاحتلال مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال، وأن كل إرهاب الجيش الصهيوني لن يوقف نضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال".وقُتل 8 إسرائيليين وأصيب عدد آخر، مساء أمس الجمعة، بإطلاق نار قرب كنيس يهودي في حي النبي يعقوب بالقدس الشرقية.وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "وصل إرهابي إلى مبنى يستخدم ككنيس يهودي في حي النبي يعقوب بالقدس، وأطلق النار على عدد من الأشخاص الموجودين هناك، وأن وحدة من قوات الشرطة وصلت على الفور إلى مكان الحادث وأطلقت النار على المنفذ وحيدته على الفور".وصباح اليوم، أصيب إسرائيليان اثنان في ضاحية سلوان في القدس، برصاص فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما تمكنت الشرطة الإسرائيلية من إلقاء القبض عليه.بدأت التطورات بعد يوم من مقتل عدد من الفلسطينيين خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان الخميس الماضي، مقتل تسعة فلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها في عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية امتدت على مدى 4 ساعات، كما قتلت فلسطينيا عاشرا خلال مواجهات في رام الله.وقررت القيادة الفلسطينية إلغاء التنسيق الأمني مع الأوساط الأمنية الإسرائيلية ردا على ما أسماها الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية "المجزرة" في جنين.

https://sputnikarabic.ae/20230128/إعلام-إسرائيلي-إصابة-مستوطنين-في-عملية-إطلاق-نار-جديدة-في-القدس-1072803778.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, حركة حماس, العالم العربي