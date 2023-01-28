https://sputnikarabic.ae/20230128/رئيس-الكونغو-حل-الأزمة-الليبية-لن-يتم-إلا-بدعم-دولي-وإقليمي-1072824348.html
رئيس الكونغو: حل الأزمة الليبية لن يتم إلا بدعم دولي وإقليمي
رئيس الكونغو: حل الأزمة الليبية لن يتم إلا بدعم دولي وإقليمي
أكد رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو على أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة وبدعم إقليمي ودولي إيجابي، حسبما ذكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T21:57+0000
2023-01-28T21:57+0000
2023-01-28T21:57+0000
أخبار ليبيا اليوم
رئيس الكونغو
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وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إنه التقى أمس دينيس ساسو نغيسو.وأوضح أنه أطلع ساسو نغيسو بصفته رئيسا لفريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا على مستجدات مشاوراته مع كافة الأطراف في ليبيا.كما أطلعه على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى خلال العام الجاري.وأكد باتيلي على أن الأزمة الليبية مبعث قلق أفريقي وعربي ودولي، الأمر الذي يعني أنه يجب أن يضطلع الجميع بدور إيجابي في حلها.في المقابل، تعهد رئيس الكونغو بتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، مسلطا الضوء على مخاطر استمرار الوضع القائم.أكد الرئيس ساسو نغيسو أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة وبدعم إقليمي ودولي إيجابي.وشدد الرئيس ساسو نغيسو على أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبيين من دون شرط أو قيد.في هذا السياق، اتفق الجانبان على ضرورة تواجد فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من البلدان الإفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، وأن توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, رئيس الكونغو
أخبار ليبيا اليوم, رئيس الكونغو
رئيس الكونغو: حل الأزمة الليبية لن يتم إلا بدعم دولي وإقليمي
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أكد رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو على أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة وبدعم إقليمي ودولي إيجابي، حسبما ذكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي.
وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إنه التقى أمس دينيس ساسو نغيسو.
وأوضح أنه أطلع ساسو نغيسو بصفته رئيسا لفريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى بشأن ليبيا على مستجدات مشاوراته مع كافة الأطراف في ليبيا.
كما أطلعه على الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن واستعادة الشرعية من خلال انتخابات تُجرى خلال العام الجاري.
وأكد باتيلي على أن الأزمة الليبية مبعث
قلق أفريقي وعربي ودولي، الأمر الذي يعني أنه يجب أن يضطلع الجميع بدور إيجابي في حلها.
في المقابل، تعهد رئيس الكونغو بتقديم دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة، مسلطا الضوء على مخاطر استمرار الوضع القائم.
أكد الرئيس ساسو نغيسو أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا عبر عملية شاملة وبدعم إقليمي ودولي إيجابي.
وشدد الرئيس ساسو نغيسو على أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مشاركة إيجابية من قبل جميع الأطراف الليبيين من دون شرط أو قيد.
في هذا السياق، اتفق الجانبان على ضرورة تواجد فريق المصالحة التابع للاتحاد الأفريقي داخل ليبيا، على أن يضم خبراء من البلدان الإفريقية ممن راكموا تجارب في مجال المصالحة، وأن توفر له جميع الموارد اللازمة لتنفيذ ولايته.