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https://sputnikarabic.ae/20230128/ريابكوف-حول-برنامج-كوريا-الشمالية-النووي-موسكو-ملتزمة-بمعاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية-1072799726.html
ريابكوف حول برنامج كوريا الشمالية النووي: موسكو ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
ريابكوف حول برنامج كوريا الشمالية النووي: موسكو ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، جميع الأطراف المعنية بالوضع حول شبه الجزيرة الكورية إلى التركيز على منع حدوث صدام نووي في شمال شرق... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T03:32+0000
2023-01-28T03:32+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، حول الاعتراف بالوضع النووي لبيونغ يانغ: "لا أريد أن أتحدث عن احتمالات حدوث مواجهة نووية مفتوحة في شمال شرق آسيا، حيث يجب أن تتركز جهود جميع الأطراف المعنية على تجنبها...".وأضاف ريابكوف:"فيما يتعلق بمسألة الاعتراف الافتراضي بالوضع النووي لجمهورية كوريا الشمالية، أود أن أؤكد أن روسيا ملتزمة التزاما كاملا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تنص على أن الدول الخمس فقط لديها الوضع النووي".يذكر أن التوترات العسكرية تصاعدت في شبه الجزيرة الكورية خلال العام الماضي على خلفية إجراء كوريا الشمالية تجارب على أسلحة. وشملت هذه الاختبارات إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هو الأكثر تقدمًا على الإطلاق.ودعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال الشهر الجاري إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بيونغ يانغ النووية وتطوير صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات للرد على ما تعتبره بيونغ يانغ عدائية أمريكية وكورية جنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230127/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-العالم-سيكون-أكثر-إشراقا-دون-أمريكا-ونحن-في-خندق-واحد-مع-روسيا-1072790314.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, العالم, أخبار العالم الآن

ريابكوف حول برنامج كوريا الشمالية النووي: موسكو ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

03:32 GMT 28.01.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، جميع الأطراف المعنية بالوضع حول شبه الجزيرة الكورية إلى التركيز على منع حدوث صدام نووي في شمال شرق آسيا، مؤكدا التزام موسكو بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تنص على وجود خمس قوى نووية فقط.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، حول الاعتراف بالوضع النووي لبيونغ يانغ: "لا أريد أن أتحدث عن احتمالات حدوث مواجهة نووية مفتوحة في شمال شرق آسيا، حيث يجب أن تتركز جهود جميع الأطراف المعنية على تجنبها...".
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أمس, 15:15 GMT
وأضاف ريابكوف:"فيما يتعلق بمسألة الاعتراف الافتراضي بالوضع النووي لجمهورية كوريا الشمالية، أود أن أؤكد أن روسيا ملتزمة التزاما كاملا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تنص على أن الدول الخمس فقط لديها الوضع النووي".
يذكر أن التوترات العسكرية تصاعدت في شبه الجزيرة الكورية خلال العام الماضي على خلفية إجراء كوريا الشمالية تجارب على أسلحة. وشملت هذه الاختبارات إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هو الأكثر تقدمًا على الإطلاق.
ودعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال الشهر الجاري إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بيونغ يانغ النووية وتطوير صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات للرد على ما تعتبره بيونغ يانغ عدائية أمريكية وكورية جنوبية.
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