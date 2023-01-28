https://sputnikarabic.ae/20230128/ريابكوف-حول-برنامج-كوريا-الشمالية-النووي-موسكو-ملتزمة-بمعاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية-1072799726.html

ريابكوف حول برنامج كوريا الشمالية النووي: موسكو ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

ريابكوف حول برنامج كوريا الشمالية النووي: موسكو ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، جميع الأطراف المعنية بالوضع حول شبه الجزيرة الكورية إلى التركيز على منع حدوث صدام نووي في شمال شرق... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T03:32+0000

2023-01-28T03:32+0000

2023-01-28T03:32+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8f66028b06c97268e9a76cace99a1b3.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، حول الاعتراف بالوضع النووي لبيونغ يانغ: "لا أريد أن أتحدث عن احتمالات حدوث مواجهة نووية مفتوحة في شمال شرق آسيا، حيث يجب أن تتركز جهود جميع الأطراف المعنية على تجنبها...".وأضاف ريابكوف:"فيما يتعلق بمسألة الاعتراف الافتراضي بالوضع النووي لجمهورية كوريا الشمالية، أود أن أؤكد أن روسيا ملتزمة التزاما كاملا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تنص على أن الدول الخمس فقط لديها الوضع النووي".يذكر أن التوترات العسكرية تصاعدت في شبه الجزيرة الكورية خلال العام الماضي على خلفية إجراء كوريا الشمالية تجارب على أسلحة. وشملت هذه الاختبارات إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هو الأكثر تقدمًا على الإطلاق.ودعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال الشهر الجاري إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بيونغ يانغ النووية وتطوير صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات للرد على ما تعتبره بيونغ يانغ عدائية أمريكية وكورية جنوبية.

https://sputnikarabic.ae/20230127/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-العالم-سيكون-أكثر-إشراقا-دون-أمريكا-ونحن-في-خندق-واحد-مع-روسيا-1072790314.html

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية, معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية, العالم, أخبار العالم الآن