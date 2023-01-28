https://sputnikarabic.ae/20230128/زلزال-بقوة-41-ريختر-يضرب-شمال-إيطاليا-1072813499.html
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال إيطاليا
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال إيطاليا
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين الإيطالي، اليوم السبت، أن زلزالا قوته 4.1 درجة بمقياس "ريختر"، وقع بالقرب من منطقة إميليا رومانيا، شمالي إيطاليا،... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T14:25+0000
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روما - سبوتنيك. وأوضح بيان المعهد أنه تم تسجيل هزات أرضية في مدينتي ريميني ورافينا الإيطاليتين الرئيسيتين، وتم تعليق حركة السكك الحديدية بين بولونيا وريميني، وكذلك بين ريميني ورافينا، كجزء من إجراء تلقائي للتحقق من آثار الهزات الأرضية.ويقع مركز حدوث الزلزال على بعد 8 كيلومترات، جنوب شرقي مدينة سيرفيا، على عمق 5 كيلومترات، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.وبحسب إدارة الحماية المدنية الإيطالية، فإن الزلزال لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.واستمر النشاط الزلزالي في منطقة إميليا رومانيا شمالي إيطاليا منذ عدة أيام، وأغلقت السلطات في بعض البلدات بالمنطقة القريبة من البحر الأدرياتيكي المدارس، كإجراء احترازي.وعلقت السلطات في بلدة غامبيتولا، اليوم السبت، الدراسة في المدارس، بينما قالت بلدية تشيزيناتيكو المجاورة، إن مدارسها ستستمر في العمل، بعد إجراء كافة عمليات التفتيش اللازمة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/زلزال-قوي-يضرب-غربي-إيران-1072785748.html
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زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال إيطاليا
14:25 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 14:30 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين الإيطالي، اليوم السبت، أن زلزالا قوته 4.1 درجة بمقياس "ريختر"، وقع بالقرب من منطقة إميليا رومانيا، شمالي إيطاليا، قبالة ساحل البحر الأدرياتيكي.
روما - سبوتنيك. وأوضح بيان المعهد أنه تم تسجيل هزات أرضية
في مدينتي ريميني ورافينا الإيطاليتين الرئيسيتين، وتم تعليق حركة السكك الحديدية بين بولونيا وريميني، وكذلك بين ريميني ورافينا، كجزء من إجراء تلقائي للتحقق من آثار الهزات الأرضية.
ويقع مركز حدوث الزلزال على بعد 8 كيلومترات، جنوب شرقي مدينة سيرفيا، على عمق 5 كيلومترات، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
وبحسب إدارة الحماية المدنية الإيطالية، فإن الزلزال لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
واستمر النشاط الزلزالي في منطقة إميليا رومانيا شمالي إيطاليا منذ عدة أيام، وأغلقت السلطات في بعض البلدات بالمنطقة القريبة من البحر الأدرياتيكي المدارس، كإجراء احترازي.
وعلقت السلطات في بلدة غامبيتولا، اليوم السبت، الدراسة في المدارس، بينما قالت بلدية تشيزيناتيكو المجاورة، إن مدارسها ستستمر في العمل، بعد إجراء كافة عمليات التفتيش اللازمة.