https://sputnikarabic.ae/20230128/زيلينسكي-نشارك-إسرائيل-ألمها-1072815389.html

زيلينسكي: نشارك إسرائيل ألمها

زيلينسكي: نشارك إسرائيل ألمها

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه "يشارك إسرائيل ألمها"، معتبرا أنه "لا مكان للإرهاب"، وذلك في تعليق منه على هجومين وقعا خلال أقل من 24 ساعة في مدينة... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T15:28+0000

2023-01-28T15:28+0000

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وقال زيلينسكي في تغريدة بحسابه على تويتر: "نشارك إسرائيل الألم بعد الاعتداءات الإرهابية في القدس"، مشيرا إلى أن من بين القتلى امرأة أوكرانية.وأضاف: "خالص التعازي لذوي الضحايا"، مشيرا إلى أنه "تم ارتكاب الجرائم في اليوم الدولي لإحياء ذكرى المحرقة".وختم بالقول: "يجب ألا يكون للإرهاب مكان في عالم اليوم. لا في إسرائيل ولا في أوكرانيا"، وفق زيلينسكي، دون أن يتطرق للممارسات الإسرائيلية الأخيرة ضد الفلسطينيين.وفي وقت سابق من اليوم السبت، فتح الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار من مسدس كان يحمله تجاه مجموعة من المستوطنين بحي سلوان في القدس الشرقية وأصاب اثنين بجروح خطيرة، بينهما ضابط بالجيش الإسرائيلي، قبل أن يصاب هو بجروح متوسطة إلى خطيرة.ومساء أمس الجمعة، قُتل 8 إسرائيليين في إطلاق نار نفذه الفلسطيني خيري علقم عند مدخل كنيس يهودي داخل مستوطنة "النبي يعقوب" في القدس الشرقية، قبل مقتله.وجاء الهجوم، بعد يوم من قتل إسرائيل 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية، وقتلها قبل ذلك بيوم الطفل الفلسطيني محمد علي الذي كان يحمل سلاحا وهميا (لعبة) في مخيم شعفاط للاجئين بالقدس.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعربت موسكو عن قلقها البالغ إزاء حالة التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين جراء الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن قتلى من الجانبين، داعية كلاهما إلى الالتزام بضبط النفس.وقالت الخارجية الروسية في بيان: "نتابع تطور الأحداث بقلق عميق وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من تصعيد التوتر".وشددت موسكو على أن "الأحداث الأخيرة تؤكد بوضوح الحاجة إلى استئناف عاجل للحوار الفلسطيني الإسرائيلي البناء والتخلي عن الإجراءات أحادية الجانب".

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