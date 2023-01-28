https://sputnikarabic.ae/20230128/سقطوا-من-منحدر-جبلي-مصرع-25-شخصا-بحادث-سير-في-بيرو-1072825452.html

"سقطوا من منحدر جبلي".. مصرع 25 شخصا بحادث سير في بيرو

"سقطوا من منحدر جبلي".. مصرع 25 شخصا بحادث سير في بيرو

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، بمقتل 25 شخصا، على الأقل، في سقوط حافلة من منحدر جبلي كانت تقلهم بمنطقة بيورا شمال ليما، عاصمة بيرو. 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T21:55+0000

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وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، مساء اليوم السبت، أن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة لسقوط حافلتهم من منحدر جبلي بمنطقة بيورا شمالي ليما العاصمة البيروفية.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الحافلة كانت تقل ما يزيد عن 60 راكبا، مضيفة أن حوالي 25 شخصا منهم لقوا حتفهم، مع احتمال ارتفاع عدد المصابين من بين بقية ركاب الحافلة في العاصمة ليما، خاصة وأن الحافلة سقطت من ارتفاع كبير.وأكدت الصحيفة وصول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، على الفور، وأن المصابين قد تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع سقوط حافلة الركاب، مضيفة أنه سقط خلال الحادث عدد كبير من الركاب من نوافذ الحافلة فيما علق آخرون داخل الحافلة.وأشارت إلى أن الحافلة اتجهت من مدينة ليما العاصمة البيروفية نحو مدينة تومبيس الواقعة على الحدود مع دولة الإكوادور، إلا أن الحافلة انحرفت في منطقة غير مأهولة قرب بلدة أورغانوس، الواقعة على بعد نحو 260 كيلومترا عن وجهتها.ولفتت إلى أن حوادث الطرق تأتي في المرتبة الأولى لعدد الوفيات في البلاد، حيث لقى أكثر من 2500 شخصا حتفهم في حوادث المرور خلال العام 2016 فقط.

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