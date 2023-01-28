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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تخوض-معارك-ضارية-من-أجل-أوغليدار-1072800733.html
سلطات دونيتسك: القوات الروسية تخوض معارك ضارية من أجل أوغليدار
سلطات دونيتسك: القوات الروسية تخوض معارك ضارية من أجل أوغليدار
أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية تخوض معارك ضارية بالقرب من مدينة أوغليدار. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T06:28+0000
2023-01-28T06:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": هناك قتال عنيف جار بالقرب من أوغليدار، حيث تمركزت قواتنا في شرق وجنوب شرق ضواحي المدينة". وفقًا له، هناك عوامل إيجابية في الوضع الحالي، موضحاً أن كل أفراد العدو هناك متفرقين على مجموعات، أي ممثلين عن وحدات مختلفة، وغالبًا لا يكون هناك اتصال ونوع من التفاعل بينهم، وهو ما يصب في مصلحة القوات الروسية من حيث المبدأ.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
روسيا

سلطات دونيتسك: القوات الروسية تخوض معارك ضارية من أجل أوغليدار

06:28 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 06:30 GMT 28.01.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية تخوض معارك ضارية بالقرب من مدينة أوغليدار.
وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": هناك قتال عنيف جار بالقرب من أوغليدار، حيث تمركزت قواتنا في شرق وجنوب شرق ضواحي المدينة".

وتابع غاغين بالقول: "نحن الآن نسيطر على الأكواخ الصيفية المجاورة مباشرة للمدينة، وهناك معركة مستمرة هناك"، مضيفاً أن الهجوم على أوغليدار معقد بسبب وجود منطقة صناعية كبيرة تستخدمها القوات الأوكرانية بالقياس مع مناجم الملح في سوليدار والأبراج المحصنة في آزوفستال في ماريوبول.

وفقًا له، هناك عوامل إيجابية في الوضع الحالي، موضحاً أن كل أفراد العدو هناك متفرقين على مجموعات، أي ممثلين عن وحدات مختلفة، وغالبًا لا يكون هناك اتصال ونوع من التفاعل بينهم، وهو ما يصب في مصلحة القوات الروسية من حيث المبدأ.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
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