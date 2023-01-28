https://sputnikarabic.ae/20230128/سيناتور-روسي-يدعو-لفتح-تحقيق-دولي-في-القصف-الأوكراني-المتعمد-لمستشفى-مدني-في-لوغانسك-1072818688.html
سيناتور روسي يدعو لفتح تحقيق دولي في القصف الأوكراني المتعمد لمستشفى مدني في لوغانسك
سيناتور روسي يدعو لفتح تحقيق دولي في القصف الأوكراني المتعمد لمستشفى مدني في لوغانسك
صرح النائب عن شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي تسيكوف، بأن نظام كييف، الذي يقصف المستشفيات، يشبه النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية، ففي وقائع مثل قصف... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T16:56+0000
2023-01-28T16:56+0000
2023-01-28T16:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قصف
مستشفى
أخبار أوكرانيا
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وقال تسيكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت "بالتأكيد: النظام النازي في أوكرانيا يتصرف بالطريقة التي تصرف بها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية. هنا التشبيه مباشر".وبحسبه، من الضروري لفت الانتباه إلى مثل هذه الحقائق، وهذا ما يتم بالفعل، لأن هذه الجريمة قد حظيت بدعاية كبيرة.ويرى السياسي الروسي أن مثل هذه الحقائق "يجب أن يتم فتح تحقيق دولي للنظر فيها".يعتقد السناتور أن ممثلي روسيا في مجلس الأمن الدولي سيثيرون أيضا قضية قصف المستشفى في نوفويدار. في الوقت نفسه، لا يستبعد المشرع تفضيل الدول الغربية التزام الصمت.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم، أن الجيش الأوكراني قصف عمدا مستشفى في نوفويدار بجمهورية لوغانسك الشعبية باستخدام صواريخ "هيمارس" الأمريكية. وأضافت الوزارة أن القصف أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين، واعتبرت قصف المستشفى جريمة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20230128/الدفاع-الروسية-الجيش-الأوكراني-يستهدف-عمدا-مستشفى-في-لوغانسك-بصواريخ-هيمارس-1072813906.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قصف, مستشفى, أخبار أوكرانيا
روسيا, قصف, مستشفى, أخبار أوكرانيا
سيناتور روسي يدعو لفتح تحقيق دولي في القصف الأوكراني المتعمد لمستشفى مدني في لوغانسك
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صرح النائب عن شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي تسيكوف، بأن نظام كييف، الذي يقصف المستشفيات، يشبه النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية، ففي وقائع مثل قصف المستشفى في نوفويدار، ينبغي إجراء تحقيق دولي.
وقال تسيكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت "بالتأكيد: النظام النازي في أوكرانيا يتصرف بالطريقة التي تصرف بها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية. هنا التشبيه مباشر".
وبحسبه، من الضروري لفت الانتباه إلى مثل هذه الحقائق، وهذا ما يتم بالفعل، لأن هذه الجريمة قد حظيت بدعاية كبيرة.
ويرى السياسي الروسي أن مثل هذه الحقائق "يجب أن يتم فتح تحقيق دولي للنظر فيها".
يعتقد السناتور أن ممثلي روسيا في مجلس الأمن الدولي سيثيرون أيضا قضية قصف المستشفى في نوفويدار. في الوقت نفسه، لا يستبعد المشرع تفضيل الدول الغربية التزام الصمت.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم، أن الجيش الأوكراني قصف عمدا مستشفى في نوفويدار بجمهورية لوغانسك الشعبية باستخدام صواريخ "هيمارس" الأمريكية. وأضافت الوزارة أن القصف أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين، واعتبرت قصف المستشفى جريمة حرب.