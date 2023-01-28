https://sputnikarabic.ae/20230128/شركة-الطيران-البريطانية-فلاي-بي-تلغي-رحلاتها-الجوية-بعد-إفلاسها-للمرة-الثانية-1072815005.html
شركة الطيران البريطانية "فلاي بي" تلغي رحلاتها الجوية بعد إفلاسها للمرة الثانية
شركة الطيران البريطانية "فلاي بي" تلغي رحلاتها الجوية بعد إفلاسها للمرة الثانية
ألغت شركة الطيران البريطانية "فلاي بي"، المتخصصة في الطيران الإقليمي، اليوم السبت، كافة رحلاتها من وإلى المملكة المتحدة، بعد أن شهدت إفلاسا ثانيا. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T15:26+0000
2023-01-28T15:26+0000
2023-01-28T15:27+0000
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وذكرت الشركة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أنها أبلغت أي مسافر يتوقع السفر على متن رحلاتها بعدم الذهاب إلى المطار، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وكان من المقرر أن يسافر حوالي 2500 مسافر على متن خطوط "فلاي بي"، اليوم السبت.وأعلنت الشركة عدم قدرتها على مساعدة الركاب في ترتيب رحلات بديلة.وأكد مدير شركة "فلاي بي" المتعثرة ماليا، أن 277 من موظفيها البالغ عددهم 321 موظف تم تسريحهم، بينما أشارت شركة "إنترباث" للاستشارات المالية إلى أنه سيتم الاحتفاظ ببقية الموظفين.يشار إلى أن شركة "فلاي بي" البريطانية شهدت أول إفلاس لها في مارس/ آذار 2020، بسبب ظروف الإغلاق الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد.وفي شهر نيسان/ أبريل 2022 ، أعيد إطلاق الشركة من جديد، بعد أن تم شراؤها من قبل "ثايم أوبكو"، وهي شركة مرتبطة بصندوق التحوط الأمريكي "سايرس كابيتال"، التي أعادت تسمية شركة الطيران البريطانية باسم "فلاي بي المحدودة".ومنذ ذلك الحين، استأنفت شركة الطيران عملياتها، بخطة لتشغيل ما يصل إلى 530 رحلة أسبوعيا عبر 23 مسارا.وحتى انهيارها الأخير، قامت شركة "فلاي بي" بتشغيل رحلات على 21 مسارا من مدينة بلفاست وبرمنغهام وهيثرو، إلى المطارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وكذلك إلى أمستردام وجنيف.
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العالم, أخبار العالم الآن, بريطانيا
شركة الطيران البريطانية "فلاي بي" تلغي رحلاتها الجوية بعد إفلاسها للمرة الثانية
15:26 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 15:27 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
ألغت شركة الطيران البريطانية "فلاي بي"، المتخصصة في الطيران الإقليمي، اليوم السبت، كافة رحلاتها من وإلى المملكة المتحدة، بعد أن شهدت إفلاسا ثانيا.
وذكرت الشركة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أنها أبلغت أي مسافر يتوقع السفر على متن رحلاتها بعدم الذهاب إلى المطار، وفقا لهيئة
الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وكان من المقرر أن يسافر حوالي 2500 مسافر على متن خطوط "فلاي بي"، اليوم السبت.
وأعلنت الشركة عدم قدرتها على مساعدة الركاب في ترتيب رحلات بديلة.
وأكد مدير شركة "فلاي بي" المتعثرة ماليا، أن 277 من موظفيها البالغ عددهم 321 موظف تم تسريحهم، بينما أشارت شركة "إنترباث" للاستشارات المالية إلى أنه سيتم الاحتفاظ ببقية الموظفين.
يشار إلى أن شركة "فلاي بي" البريطانية شهدت أول إفلاس لها في مارس/ آذار 2020، بسبب ظروف الإغلاق الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد.
وفي شهر نيسان/ أبريل 2022 ، أعيد إطلاق الشركة من جديد، بعد أن تم شراؤها من قبل "ثايم أوبكو"، وهي شركة مرتبطة بصندوق التحوط الأمريكي "سايرس كابيتال"، التي أعادت تسمية شركة الطيران البريطانية باسم "فلاي بي المحدودة".
ومنذ ذلك الحين، استأنفت شركة الطيران عملياتها، بخطة لتشغيل ما يصل إلى 530 رحلة أسبوعيا عبر 23 مسارا.
وحتى انهيارها الأخير، قامت شركة "فلاي بي" بتشغيل رحلات على 21 مسارا من مدينة بلفاست وبرمنغهام وهيثرو، إلى المطارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وكذلك إلى أمستردام وجنيف.