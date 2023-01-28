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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/شولتز-ألمانيا-تتكيف-بسرعة-مع-واقع-جديد-لا-يوجد-فيه-تعاون-مع-روسيا-1072822017.html
شولتز: ألمانيا تتكيف بسرعة مع واقع جديد لا يوجد فيه تعاون مع روسيا
شولتز: ألمانيا تتكيف بسرعة مع واقع جديد لا يوجد فيه تعاون مع روسيا
قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن ألمانيا تتكيف بسرعة مع واقع لا يوجد فيه تعاون مع روسيا. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T19:29+0000
2023-01-28T19:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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أخبار ألمانيا
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برلين - سبوتنيك. وقال شولتز خلال مقابلة مع وسائل إعلام أرجنتينية وتشيلية وبرازيلية عشية زيارة يجريها إلى الدول الثلاث في أمريكا الجنوبية: "إن ألمانيا تكيفت بسرعة مع الواقع الجديد، الذي لم نعد نتعاون فيه مع روسيا. لقد غيرنا نظام إمدادت الطاقة في ألمانيا، على مدار الأشهر الماضية، وجعلنا أنفسنا غير معتمدين على الغاز والنفط والفحم من روسيا".وأكد شولتز أن برلين تدعم عالما متعدد الأقطاب، يتعاون خلاله عدد من الدول المؤثرة في آسيا وأفريقيا وأيضا في أمريكا اللاتينية.وأردف بقوله: "أنا أدعم نظاما مبنيا على القواعد التي تأسس عليها ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، حتى نتمكن معا من مواجهة التحديات التي تقف أمامنا، كالتغير المناخي، والتحولات المجتمعية والبيئية، والسياسة العالمية في مجال الرعاية الصحية".ويجري شولتز برفقة وفد من رجال الأعمال، زيارة تستمر مدة 3 أيام إلى الأرجنتين وتشيلي والبرازيل، ومن المقرر أن يجري محادثات مع رؤساء الدول الثلاث.
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العالم, روسيا, تعاون, أخبار ألمانيا
العالم, روسيا, تعاون, أخبار ألمانيا

شولتز: ألمانيا تتكيف بسرعة مع واقع جديد لا يوجد فيه تعاون مع روسيا

19:29 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 19:33 GMT 28.01.2023)
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن ألمانيا تتكيف بسرعة مع واقع لا يوجد فيه تعاون مع روسيا.
برلين - سبوتنيك. وقال شولتز خلال مقابلة مع وسائل إعلام أرجنتينية وتشيلية وبرازيلية عشية زيارة يجريها إلى الدول الثلاث في أمريكا الجنوبية: "إن ألمانيا تكيفت بسرعة مع الواقع الجديد، الذي لم نعد نتعاون فيه مع روسيا. لقد غيرنا نظام إمدادت الطاقة في ألمانيا، على مدار الأشهر الماضية، وجعلنا أنفسنا غير معتمدين على الغاز والنفط والفحم من روسيا".

"نحن نعمل على تقليل التبعية أحادية الجانب لاقتصادنا".

أولاف شولتس
المستشار الألماني
وأكد شولتز أن برلين تدعم عالما متعدد الأقطاب، يتعاون خلاله عدد من الدول المؤثرة في آسيا وأفريقيا وأيضا في أمريكا اللاتينية.
وأردف بقوله: "أنا أدعم نظاما مبنيا على القواعد التي تأسس عليها ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، حتى نتمكن معا من مواجهة التحديات التي تقف أمامنا، كالتغير المناخي، والتحولات المجتمعية والبيئية، والسياسة العالمية في مجال الرعاية الصحية".

ويجري شولتز برفقة وفد من رجال الأعمال، زيارة تستمر مدة 3 أيام إلى الأرجنتين وتشيلي والبرازيل، ومن المقرر أن يجري محادثات مع رؤساء الدول الثلاث.
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