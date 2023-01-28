https://sputnikarabic.ae/20230128/صحيفة-بريطانية-تكشف-الموعد-المحتمل-لإرسال-لندن-الطائرات-الحديثة-لكييف--1072805861.html
صحيفة بريطانية تكشف الموعد المحتمل لإرسال لندن الطائرات الحديثة لكييف
صحيفة بريطانية تكشف الموعد المحتمل لإرسال لندن الطائرات الحديثة لكييف
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، بأن لندن تدرس خطوة تزويد كييف بطائرات مقاتلة عسكرية حديثة، لكن بعد انسحاب القوات الروسية. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T10:34+0000
2023-01-28T10:34+0000
2023-01-28T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068182309_0:119:2723:1651_1920x0_80_0_0_b64ad8a09308f6caafc12be63774f88f.jpg
وذكرت صحيفة "تلغراف"، نقلا عن مصادر خاصة في سلاح الجو البريطاني، أن بريطانيا تفكر بتسليم الطائرات لكييف بعد الأعمال القتالية الحالية.وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطوة ليست من أولويات لندن، حيث يمكن لأوكرانيا الحصول على طائرات لحماية مجالها الجوي، ولكن فقط عندما تغادر روسيا أراضيها. وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تزويد بلاده بالطائرات، وذلك بعد إعلان دول غربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بالدبابات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068182309_182:0:2541:1769_1920x0_80_0_0_7394692f11a9225a5f1b6e0afda1acb5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة بريطانية تكشف الموعد المحتمل لإرسال لندن الطائرات الحديثة لكييف
تابعنا عبر
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، بأن لندن تدرس خطوة تزويد كييف بطائرات مقاتلة عسكرية حديثة، لكن بعد انسحاب القوات الروسية.
وذكرت
صحيفة "تلغراف"، نقلا عن مصادر خاصة في سلاح الجو البريطاني، أن بريطانيا تفكر بتسليم الطائرات لكييف بعد الأعمال القتالية الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطوة ليست من أولويات لندن، حيث يمكن لأوكرانيا الحصول على طائرات لحماية مجالها الجوي، ولكن فقط عندما تغادر روسيا أراضيها.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تزويد بلاده بالطائرات، وذلك بعد إعلان دول غربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بالدبابات.