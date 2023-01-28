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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/صحيفة-بريطانية-تكشف-الموعد-المحتمل-لإرسال-لندن-الطائرات-الحديثة-لكييف--1072805861.html
صحيفة بريطانية تكشف الموعد المحتمل لإرسال لندن الطائرات الحديثة لكييف
صحيفة بريطانية تكشف الموعد المحتمل لإرسال لندن الطائرات الحديثة لكييف
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، بأن لندن تدرس خطوة تزويد كييف بطائرات مقاتلة عسكرية حديثة، لكن بعد انسحاب القوات الروسية. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T10:34+0000
2023-01-28T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "تلغراف"، نقلا عن مصادر خاصة في سلاح الجو البريطاني، أن بريطانيا تفكر بتسليم الطائرات لكييف بعد الأعمال القتالية الحالية.وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطوة ليست من أولويات لندن، حيث يمكن لأوكرانيا الحصول على طائرات لحماية مجالها الجوي، ولكن فقط عندما تغادر روسيا أراضيها. وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تزويد بلاده بالطائرات، وذلك بعد إعلان دول غربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بالدبابات.
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العالم

صحيفة بريطانية تكشف الموعد المحتمل لإرسال لندن الطائرات الحديثة لكييف

10:34 GMT 28.01.2023
© AP Photo / Anonymousطائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي - 20"
طائرة حربية صينية - مقاتلة الجيل الخامس الصينية جي - 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Anonymous
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أفادت صحيفة بريطانية، اليوم السبت، بأن لندن تدرس خطوة تزويد كييف بطائرات مقاتلة عسكرية حديثة، لكن بعد انسحاب القوات الروسية.
وذكرت صحيفة "تلغراف"، نقلا عن مصادر خاصة في سلاح الجو البريطاني، أن بريطانيا تفكر بتسليم الطائرات لكييف بعد الأعمال القتالية الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الخطوة ليست من أولويات لندن، حيث يمكن لأوكرانيا الحصول على طائرات لحماية مجالها الجوي، ولكن فقط عندما تغادر روسيا أراضيها.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تزويد بلاده بالطائرات، وذلك بعد إعلان دول غربية عن نيتها تزويد أوكرانيا بالدبابات.
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