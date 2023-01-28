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https://sputnikarabic.ae/20230128/طالبان-تبعث-رسالة-تحذر-فيها-الجامعات-من-فتح-أبوابها-للنساء-1072821455.html
طالبان تبعث رسالة تحذر فيها الجامعات من فتح أبوابها للنساء
طالبان تبعث رسالة تحذر فيها الجامعات من فتح أبوابها للنساء
أكدت حركة "طالبان"، اليوم السبت، حظر تعليم النساء، بتوجيه رسالة للجامعات الخاصة تؤكد فيها أن النساء الأفغانيات ممنوعات من امتحان التقدم للجامعات. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T19:09+0000
2023-01-28T19:09+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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تأتي الرسالة على الرغم من ممارسة المجتمع الدولي ضغوطا على مدى أسابيع من أجل التراجع عن الإجراءات المقيدة لحريات المرأة.ومنعت "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات دولية) النساء من دخول الجامعات الخاصة والعامة الشهر الماضي.وأكد وزير التعليم العالي في حكومة طالبان نداء محمد نديم، أن الحظر ضروري لمنع الاختلاط بين الجنسين في الجامعات ولأنه يعتقد أن بعض المواد التي يتم تدريسها تنتهك المبادئ الإسلامية.وقال في مقابلة تلفزيونية إن العمل جار لإصلاح هذه المشكلات وستفتح الجامعات أبوابها أمام النساء بمجرد حلها.لكن ضياء الله هاشمي، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، قال اليوم السبت، إنه تم إرسال خطاب تذكير إلى الجامعات الخاصة بعدم السماح للنساء بخوض امتحانات القبول، بحسب "الأسوشيتدبرس".حذرت نسخة من الخطاب من أن النساء لا يمكنهن إجراء "اختبار القبول لمستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه"' وأنه في حالة عصيان أي جامعة للقرار "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف".
https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-الخارجية-القطري-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-نظيره-الأمريكي-لمناقشة-الوضع-في-أفغانستان-1072559461.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

طالبان تبعث رسالة تحذر فيها الجامعات من فتح أبوابها للنساء

19:09 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / Javed Tanveerطالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / Javed Tanveer
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أكدت حركة "طالبان"، اليوم السبت، حظر تعليم النساء، بتوجيه رسالة للجامعات الخاصة تؤكد فيها أن النساء الأفغانيات ممنوعات من امتحان التقدم للجامعات.
تأتي الرسالة على الرغم من ممارسة المجتمع الدولي ضغوطا على مدى أسابيع من أجل التراجع عن الإجراءات المقيدة لحريات المرأة.
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ومنعت "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات دولية) النساء من دخول الجامعات الخاصة والعامة الشهر الماضي.
وأكد وزير التعليم العالي في حكومة طالبان نداء محمد نديم، أن الحظر ضروري لمنع الاختلاط بين الجنسين في الجامعات ولأنه يعتقد أن بعض المواد التي يتم تدريسها تنتهك المبادئ الإسلامية.
وقال في مقابلة تلفزيونية إن العمل جار لإصلاح هذه المشكلات وستفتح الجامعات أبوابها أمام النساء بمجرد حلها.
لكن ضياء الله هاشمي، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، قال اليوم السبت، إنه تم إرسال خطاب تذكير إلى الجامعات الخاصة بعدم السماح للنساء بخوض امتحانات القبول، بحسب "الأسوشيتدبرس".
حذرت نسخة من الخطاب من أن النساء لا يمكنهن إجراء "اختبار القبول لمستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه"' وأنه في حالة عصيان أي جامعة للقرار "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف".
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