https://sputnikarabic.ae/20230128/قدري-أبو-بكر-ارتفاع-وتيرة-النقل-والتنكيل-داخل-السجون-الإسرائيلية-وإجراءات-تصعيدية-للأسرى-1072809585.html

قدري أبو بكر: ارتفاع وتيرة النقل والتنكيل داخل السجون الإسرائيلية وإجراءات تصعيدية للأسرى

قدري أبو بكر: ارتفاع وتيرة النقل والتنكيل داخل السجون الإسرائيلية وإجراءات تصعيدية للأسرى

نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، باقتحام قوات الاحتلال لأقسام الأسرى داخل السجون الإسرائيلية والتنكيل بهم وعزلهم، مؤكدة أن إدارة السجون قامت بنقل... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T12:19+0000

2023-01-28T12:19+0000

2023-01-28T12:19+0000

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أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اللواء قدري أبو بكر، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن إدارة السجون تنفذ منذ أيام خطة عزل ونقل الأسرى الفلسطينيين، حيث تقوم بتمزيق ملابسهم وتحطيم مقتنياتهم خلال عملية النقل، إضافة إلى تخفيض المنتجات التي يشتريها الأسرى بأموالهم من "كانتين" السجن.وأوضح أبو بكر، أن سياسة التنكيل الإسرائيلية تتماشى مع التصريحات التي أطلقها بن غفير وزير الأمن الداخلي، والذي أعلن عنها قبل توليه منصبه الحكومي خلال حملته في انتخابات الكنيست، حيث أكد أن توليه منصب وزارة الداخلية سيكون من أجل القمع والتنكيل والتضييق على الأسرى الفلسطينيين، والذين يعتبرهم مجرمين وقتلة.وقال إن حملة القمع التي وعد بها بن غفير بدأت منذ توليه المنصب، وشرع في المس بكرامة الأسرى وحقوقهم داخل السجون، متوقعًا زيادة وتيرة الانتهاكات الفلسطينية بحق الأسرى بسبب التوترات القائمة بعد اعتداءات جنين وقصف غزة.وكشف أبو بكر عن استعداد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون لتنفيذ خطوات نضالية سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة، تشمل التمرد داخل السجون وحتى الدخول في إضراب مفتوح، مؤكدًا أنهم لن يستكينوا لإجراءات القمع الإسرائيلية وسيواجهوها كما المرات السابقة.وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى، أن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لن يتنازلوا عن حقوقهم وإنجازاتهم التي حصلوا عليه بسبب كفاحهم وإضراباتهم السابقة، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وكل من يهتم بحقوق الأسرى لن يتركوهم لقمع الاحتلال.واقتحمت قوات إدارة السجون الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، أقسام الأسرى الفلسطينيين داخل سجن "مجدو" وعزلت 40 أسيرا خارج غرفهم، ورشت الغاز على الأسرى، في إطار عمليات النقل الواسعة التي تنفّذها إدارة السجون مؤخرا بحق الأسرى، والتي طالت حتى الأسبوع الماضي أكثر من 220 أسيرا، من سجون "هداريم، وريمون، ومجدو"، وفقا لقناة المملكة.ومن المتوقع أن تطال عمليات النقل هذه عدة سجون أخرى، وقد تستمر حتى شهر آذار/ مارس المقبل.ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات تخريب وتدمير واسعة طالت مقتنيات و"كانتينا" الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن "ريمون" إلى "جلبوع" مؤخرًا، حيث قدروا خسائرهم بـ 100 ألف شيكل، كما طالت هذه الإجراءات الانتقامية مقتنيات أسرى سجن "هداريم"، خلال نقلهم إلى سجن نفحة، في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.وأصيب إسرائيليان اثنان، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وتأتي التوترات بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين، وتبادلت المقاومة الفلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي القصف.

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