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لحظة اعتقال الفتى الذي نفذ هجوم القدس الجديد... فيديو وصور
لحظة اعتقال الفتى الذي نفذ هجوم القدس الجديد... فيديو وصور
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن مُنفذ عملية إطلاق النار في سلوان بالقدس الشرقية، يبلغ من العمر 13 عاما، ولا يزال على قيد الحياة. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T10:21+0000
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وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أعلنت قبل قليل، إصابة شخصين في حادث إطلاق نار وقع في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.فيما أشارت نجمة داود الحمراء (المنظمة الطبية الإسرائيلية الرسمية) إلى أن "المصابين بحالة خطيرة".وأشارت طواقم الإسعاف الإسرائيلية في مكان العملية، إلى أن أبًا وابنه أصيبا بإطلاق نار، الابن عمره 22 عاما صنفت حالته بالخطيرة والأب عمره 47 صنفت حالته بين متوسطة وخطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.ذكرت إذاعة هيئة البث الإسرائيلية أن المستوطنين يشتكون من انعدام الأمن في القدس، لافتين إلى أن العملية نفذت بالرغم من أن قوات الشرطة منتشرة في كل مكان.وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/إعلام-إسرائيلي-إصابة-مستوطنين-في-عملية-إطلاق-نار-جديدة-في-القدس-1072803778.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, العالم العربي
لحظة اعتقال الفتى الذي نفذ هجوم القدس الجديد... فيديو وصور
10:21 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 10:27 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن مُنفذ عملية إطلاق النار في سلوان بالقدس الشرقية، يبلغ من العمر 13 عاما، ولا يزال على قيد الحياة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أعلنت قبل قليل، إصابة شخصين في حادث إطلاق نار
وقع في سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.
فيما أشارت نجمة داود الحمراء
(المنظمة الطبية الإسرائيلية الرسمية) إلى أن "المصابين بحالة خطيرة".
وأشارت طواقم الإسعاف الإسرائيلية في مكان العملية، إلى أن أبًا وابنه أصيبا بإطلاق نار، الابن عمره 22 عاما صنفت حالته بالخطيرة والأب عمره 47 صنفت حالته بين متوسطة وخطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى.
ذكرت إذاعة هيئة البث الإسرائيلية أن المستوطنين يشتكون من انعدام الأمن في القدس، لافتين إلى أن العملية نفذت بالرغم من أن قوات الشرطة منتشرة في كل مكان.
وأعلنت إسرائيل، مساء أمس الجمعة، أن عدد قتلى الإسرائيليين في هجوم على القدس وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم
يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم
جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.
يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين
، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.