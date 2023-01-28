https://sputnikarabic.ae/20230128/مجلة-تكشف-عن-الأسباب-التي-ستحرم-فيها-الولايات-المتحدة-أوروبا-من-الغاز-1072803590.html
مجلة تكشف عن الأسباب التي ستحرم فيها الولايات المتحدة أوروبا من الغاز
مجلة تكشف عن الأسباب التي ستحرم فيها الولايات المتحدة أوروبا من الغاز
كشفت وسائل إعلام ألمانية أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة ينطوي على عدد من المخاطر. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T09:00+0000
2023-01-28T09:00+0000
2023-01-28T09:00+0000
العالم
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وذكرت مجلة Focus في تقريرها أن دراسات مجموعة الأبحاث "Investigate Europe" كشفت أن الشركات الأوروبية على مدار السنوات العشر الماضية أبرمت ما لا يقل عن 33 عقدًا لتوريد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، عشرة منها فقط في عام 2022.وأضاف التقرير أن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية مليء بالمخاطر على الأقل منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى أن أوروبا ترى أن واشنطن تعاني في بعض الأحيان من تقلبات سياسية، وقد عانت صورتها كشريك موثوق لأوروبا.وبحسب التقرير، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 في الولايات المتحدة قد تكون مرة أخرى اختبارًا لشراكات الولايات المتحدة مع دول أخرى، وفي حال عودة ترامب أو فوز جمهوري آخر له وجهات نظر مماثلة، فإنه من الصعب التنبؤ بالنتائج السلبية على التعاون بين واشنطن وبروكسل. كما يشير التقرير إلى أن سعر الغاز في الولايات المتحدة، منذ بداية العام الماضي، قد تضاعف وأسعار الكهرباء ارتفعت بشدة، فالبلاد تمر بأزمة طاقة.وخلصت المجلة بالقول: "إذا قرروا الاحتفاظ بمعظم غازهم لأنفسهم، فإن أوروبا التي تعتمد عليهم ستواجه مرة أخرى نسخة جديدة من المشكلة القديمة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مجلة تكشف عن الأسباب التي ستحرم فيها الولايات المتحدة أوروبا من الغاز
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كشفت وسائل إعلام ألمانية أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في قطاع الطاقة ينطوي على عدد من المخاطر.
وذكرت مجلة Focus
في تقريرها أن دراسات مجموعة الأبحاث "Investigate Europe" كشفت أن الشركات الأوروبية على مدار السنوات العشر الماضية أبرمت ما لا يقل عن 33 عقدًا لتوريد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، عشرة منها فقط في عام 2022.
وأضاف التقرير أن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية مليء بالمخاطر على الأقل منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى أن أوروبا ترى أن واشنطن تعاني في بعض الأحيان من تقلبات سياسية، وقد عانت صورتها كشريك موثوق لأوروبا.
وبحسب التقرير، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 في الولايات المتحدة قد تكون مرة أخرى اختبارًا لشراكات الولايات المتحدة مع دول أخرى، وفي حال عودة ترامب أو فوز جمهوري آخر له وجهات نظر مماثلة، فإنه من الصعب التنبؤ بالنتائج السلبية على التعاون بين واشنطن وبروكسل.
كما يشير التقرير إلى أن سعر الغاز في الولايات المتحدة، منذ بداية العام الماضي، قد تضاعف وأسعار الكهرباء ارتفعت بشدة، فالبلاد تمر بأزمة طاقة.
وخلصت المجلة بالقول: "إذا قرروا الاحتفاظ بمعظم غازهم لأنفسهم، فإن أوروبا التي تعتمد عليهم ستواجه مرة أخرى نسخة جديدة من المشكلة القديمة".