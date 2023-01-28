https://sputnikarabic.ae/20230128/مقتل-3-وإصابة-4-في-رابع-حادث-إطلاق-نار-جماعي-بولاية-كاليفورنيا-خلال-يناير-1072817869.html
مقتل 3 وإصابة 4 في رابع حادث إطلاق نار جماعي بولاية كاليفورنيا خلال يناير
مقتل 3 وإصابة 4 في رابع حادث إطلاق نار جماعي بولاية كاليفورنيا خلال يناير
لقي ما لا يقل عن 3 اشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون، إثر حادث إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقع صباح اليوم السبت. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T16:35+0000
2023-01-28T16:35+0000
2023-01-28T16:39+0000
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أكد الرقيب فرانك بريسيادو، من إدارة شرطة لوس أنجلوس، أن إطلاق النار حدث بعد الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي، في بيفرلي كريست، وهو حي راقي في لوس أنجلوس، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وقتل الثلاث ضحايا بينما كانوا في سيارتهم، وتم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.وأفاد بريسيادو إنه ليس لديه معلومات عن السبب وراء إطلاق النار، أو ما إذا كان قد وقع داخل منزل. هذا هو رابع حادث إطلاق نار جماعي في ولاية كاليفورنيا، خلال الشهر الجاري.ففي يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير، قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في حادثي إطلاق نار شمالي كاليفورنيا.وفي يوم الأحد الموافق 22 من يناير، أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 9 أشخاص، إثر إطلاق نار خلال احتفال بالسنة الصينية الجديدة في مدينة مونتيري بارك، في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا.للعام الثالث على التوالي، سجلت أمريكا في العام الماضي 2022 أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي، قُتل فيها ما لا يقل عن 4 أشخاص، أو تعرضوا للإصابة.
https://sputnikarabic.ae/20230124/مقارنة-بالسنوات-السابقة-أمريكا-تسجل-أعلى-معدل-عمليات-إطلاق-نار-جماعي-في-مدة-23-يوما-1072645628.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل 3 وإصابة 4 في رابع حادث إطلاق نار جماعي بولاية كاليفورنيا خلال يناير
16:35 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 16:39 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 3 اشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون، إثر حادث إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقع صباح اليوم السبت.
أكد الرقيب فرانك بريسيادو، من إدارة شرطة لوس أنجلوس، أن إطلاق النار حدث بعد الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي، في بيفرلي كريست، وهو حي راقي في لوس أنجلوس، وفقا لصحيفة
"ذا هيل" الأمريكية.
وقتل الثلاث ضحايا بينما كانوا في سيارتهم، وتم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.
وأفاد بريسيادو إنه ليس لديه معلومات عن السبب وراء إطلاق النار، أو ما إذا كان قد وقع داخل منزل.
هذا هو رابع حادث إطلاق نار جماعي في ولاية كاليفورنيا، خلال الشهر الجاري.
ففي يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير، قتل 7 أشخاص
وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في حادثي إطلاق نار شمالي كاليفورنيا.
وفي يوم الأحد الموافق 22 من يناير، أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل 9 أشخاص
، إثر إطلاق نار خلال احتفال بالسنة الصينية الجديدة في مدينة مونتيري بارك، في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا.
للعام الثالث على التوالي، سجلت أمريكا في العام الماضي 2022 أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي، قُتل فيها ما لا يقل عن 4 أشخاص، أو تعرضوا للإصابة.