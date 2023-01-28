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https://sputnikarabic.ae/20230128/هل-توجه-أمريكا-ضربة-عسكرية-لإيران-لمنعها-من-امتلاك-سلاح-نووي--1072803191.html
بعد "موت" الاتفاق النووي... هل توجه أمريكا ضربة عسكرية لإيران؟
بعد "موت" الاتفاق النووي... هل توجه أمريكا ضربة عسكرية لإيران؟
بعد تعثر الدبلوماسية وإعلان "موت" الاتفاق النووي، أصبح لدى الولايات المتحدة خيارات محدودة الآن، وذلك على الرغم من أن إدارة بايدن باتت تكرر، مثل الإدارات... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T08:33+0000
2023-01-28T08:33+0000
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وحسب مقال نشر في صحيفة "نيوزويك"، لا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لفهم ما يعنيه البيت الأبيض هنا، وهو أنه سيقصف البنية التحتية النووية لإيران إذا لزم الأمر.ويقول كاتب المقال دانيال ديبتريس، إن الواقع مغاير للتصريحات، لأن العمل العسكري محفوف بالمخاطر، إذ يوجد سبب وراء إحجام عدد من الإدارات الأمريكية عن تنفيذ عملية ما ضد إيران، أو المساعدة على تنفيذها. ويضيف الكاتب: "عندما يزن المرء الإيجابيات والسلبيات، يجد أن استخدام القوة لا يستحق كل هذا العناء الذي سينتج منه".وأوضح المقال أنه من المحتمل جدا أن تكون القيادة السياسية الإيرانية أكثر تصميماً على بناء قدرة نووية بعد الضربة أكثر مما هي عليه اليوم. وبحسب تقييم الاستخبارات الأمريكية، فإن طهران تسترشد بشأن قراراتها بنهج التكلفة والعائد، بدلا من الاندفاع نحو امتلاك سلاح نووي.وفي الوقت الحالي، فإن "منطق التكلفة والعائد هو في مصلحة الابتعاد عن القنبلة النووية، لأن آخر ما يريده الإيرانيون هو الانتشار النووي في المنطقة، والمزيد من العزلة في علاقاتهم الخارجية، وخطر أن تدير الصين، أكبر مستهلك للطاقة، ظهرها للنفط الإيراني"، بحسب المقال.لكن "تحليل التكلفة والعائد، بالنسبة إلى الإيرانيين، سيتغير بصورة ملحوظة في اليوم التالي لأي ضربة عسكرية أمريكية مفترضة، لأن القيادة الإيرانية سيكون لديها الآن حافز على فعل كل ما في وسعها لحماية أمنها".كما لفت الكاتب إلى أنه "بخصوص احتمالات الرد الإيراني على أي ضربة محتملة، فإن شبكة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط تمنح طهران عددا كبيرا من الخيارات".
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن

بعد "موت" الاتفاق النووي... هل توجه أمريكا ضربة عسكرية لإيران؟

08:33 GMT 28.01.2023
© Photo / Lockheed Martin مقاتلة "إف-35"
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Photo / Lockheed Martin
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بعد تعثر الدبلوماسية وإعلان "موت" الاتفاق النووي، أصبح لدى الولايات المتحدة خيارات محدودة الآن، وذلك على الرغم من أن إدارة بايدن باتت تكرر، مثل الإدارات السابقة، تصريحاتها بأنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وحسب مقال نشر في صحيفة "نيوزويك"، لا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لفهم ما يعنيه البيت الأبيض هنا، وهو أنه سيقصف البنية التحتية النووية لإيران إذا لزم الأمر.
ويقول كاتب المقال دانيال ديبتريس، إن الواقع مغاير للتصريحات، لأن العمل العسكري محفوف بالمخاطر، إذ يوجد سبب وراء إحجام عدد من الإدارات الأمريكية عن تنفيذ عملية ما ضد إيران، أو المساعدة على تنفيذها.
ويضيف الكاتب: "عندما يزن المرء الإيجابيات والسلبيات، يجد أن استخدام القوة لا يستحق كل هذا العناء الذي سينتج منه".
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ووفقا للكاتب، فإنه على رغم امتلاك الولايات المتحدة قدرات تدميرية هائلة، فإن "سلبيات الضربة العسكرية كبيرة".
وأوضح المقال أنه من المحتمل جدا أن تكون القيادة السياسية الإيرانية أكثر تصميماً على بناء قدرة نووية بعد الضربة أكثر مما هي عليه اليوم.
وبحسب تقييم الاستخبارات الأمريكية، فإن طهران تسترشد بشأن قراراتها بنهج التكلفة والعائد، بدلا من الاندفاع نحو امتلاك سلاح نووي.
وفي الوقت الحالي، فإن "منطق التكلفة والعائد هو في مصلحة الابتعاد عن القنبلة النووية، لأن آخر ما يريده الإيرانيون هو الانتشار النووي في المنطقة، والمزيد من العزلة في علاقاتهم الخارجية، وخطر أن تدير الصين، أكبر مستهلك للطاقة، ظهرها للنفط الإيراني"، بحسب المقال.
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لكن "تحليل التكلفة والعائد، بالنسبة إلى الإيرانيين، سيتغير بصورة ملحوظة في اليوم التالي لأي ضربة عسكرية أمريكية مفترضة، لأن القيادة الإيرانية سيكون لديها الآن حافز على فعل كل ما في وسعها لحماية أمنها".
ويشير المقال إلى أن "الرد العسكري الإيراني الحتمي، والذي قد يحدث بعد الضربة الأمريكية المفترضة، سيأتي بنتائج عكسية بصورة مذهلة على الولايات المتحدة، كما سيعطي دفعة شعبية للنظام ذاته، الذي كانت واشنطن تأمل إضعافه اليوم".
كما لفت الكاتب إلى أنه "بخصوص احتمالات الرد الإيراني على أي ضربة محتملة، فإن شبكة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط تمنح طهران عددا كبيرا من الخيارات".
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