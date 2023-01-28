https://sputnikarabic.ae/20230128/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-أشكر-الدول-العربية-التي-سعت-لمواساة-شعبنا-1072822486.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: أشكر الدول العربية التي سعت لمواساة شعبنا
وزير الخارجية الإسرائيلي: أشكر الدول العربية التي سعت لمواساة شعبنا
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إنه وجه جميع البعثات الإسرائيلية لمطالبة القادة في جميع الدول بالوقوف ضد تحريض ما سماها المنظمات الإرهابية والسلطة... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T19:45+0000
2023-01-28T19:45+0000
2023-01-28T19:45+0000
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وقال كوهين قبيل جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) إنه "يشكر قادة العالم، بما في ذلك من الدول العربية، الذين أرادوا مواساة الشعب الإسرائيلي وأن يشدو من أزرنا".وأضاف كوهين: "وجهت جميع البعثات الإسرائيلية لمطالبة القادة في جميع الدول بالوقوف ضد تحريض المنظمات الإرهابية والسلطة الفلسطينية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "أدى التحريض الإجرامي إلى القتل الشنيع للمصلين في يوم الهولوكوست العالمي".من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في نهاية تقييم للوضع بمشاركة رئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك): "وجهت المستويات المهنية والمسؤولين القانونيين في الجهاز الأمني لبحث سلسلة من الخيارات لفرض عقوبات على الإرهابيين وعائلاتهم".وأدانت مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين، مقتل 8 إسرائيليين بإطلاق نار نفذه فلسطيني أمس الجمعة، عند مدخل كنيس يهودي داخل مستوطنة "النبي يعقوب" في القدس الشرقية، قبل مقتله.وجاء الهجوم، بعد يوم من قتل إسرائيل 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وقتلها قبل ذلك بيوم الطفل الفلسطيني محمد علي الذي كان يحمل سلاحا وهميا (لعبة) في مخيم شعفاط للاجئين بالقدس.
https://sputnikarabic.ae/20230128/السلطة-الفلسطينية-تحمل-إسرائيل-المسؤولية-الكاملة-عن-التصعيد-وتحذر-من-المزيد-من-تدهور-الأوضاع-1072813292.html
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
وزير الخارجية الإسرائيلي: أشكر الدول العربية التي سعت لمواساة شعبنا
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إنه وجه جميع البعثات الإسرائيلية لمطالبة القادة في جميع الدول بالوقوف ضد تحريض ما سماها المنظمات الإرهابية والسلطة الفلسطينية.
وقال كوهين قبيل جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) إنه "يشكر قادة العالم، بما في ذلك من الدول العربية، الذين أرادوا مواساة الشعب الإسرائيلي وأن يشدو من أزرنا".
وأضاف كوهين: "وجهت جميع البعثات الإسرائيلية لمطالبة القادة في جميع الدول بالوقوف ضد تحريض المنظمات الإرهابية والسلطة الفلسطينية"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "أدى التحريض الإجرامي إلى القتل الشنيع للمصلين في يوم الهولوكوست العالمي".
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في نهاية تقييم للوضع بمشاركة رئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك): "وجهت المستويات المهنية والمسؤولين القانونيين في الجهاز الأمني لبحث سلسلة من الخيارات لفرض عقوبات على الإرهابيين وعائلاتهم".
وأدانت مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين، مقتل 8 إسرائيليين بإطلاق نار نفذه فلسطيني أمس الجمعة، عند مدخل كنيس يهودي داخل مستوطنة "النبي يعقوب" في القدس الشرقية، قبل مقتله.
وجاء الهجوم
، بعد يوم من قتل إسرائيل 9 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، وقتلها قبل ذلك بيوم الطفل الفلسطيني محمد علي الذي كان يحمل سلاحا وهميا (لعبة) في مخيم شعفاط للاجئين بالقدس.