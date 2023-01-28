https://sputnikarabic.ae/20230128/-كاف-ينشر-فيديو-لطفلة-جزائرية-حقق-مشاهدات-قياسية-في-ظرف-وجيز-1072812478.html
"كاف" ينشر فيديو لطفلة جزائرية حقق مشاهدات قياسية في ظرف وجيز
"كاف" ينشر فيديو لطفلة جزائرية حقق مشاهدات قياسية في ظرف وجيز
حقق مقطع فيديو لطفلة جزائرية نشره موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نسبة مشاهدات قياسية في ظرف وجيز. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T13:58+0000
2023-01-28T13:58+0000
2023-01-28T14:01+0000
نادي الفيديو
طفلة
تكريم
الكاف
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وقال "كاف" إن شريط الفيديو الذي نشره حول هذه الطفلة، حقق رقما خرافيا مُتجاوزا 10 ملايين مشاهدة.وكرمت لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023 التابعة لـ "الكاف"، الطفلة الجزائرية التي لفتت الأنظار في مدرجات ملاعب هذه المنافسة.وجاء التكريم على هامش مباراة المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الإيفواري، بِملعب "نيلسون مانديل" ببراقي مساء الجمعة، ضمن إطار ربع نهائي مسابقة "الشان".وكانت هذه الطفلة "نهال" قد حضرت وقائع مباراة المنتخب المحلّي الكاميروني ومنافسه فريق الكونغو برازافيل، بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران ليلة الـ 16 من يناير/ كانون الثاني الحالي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمسابقة "الشان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, طفلة, تكريم, الكاف
نادي الفيديو, طفلة, تكريم, الكاف
"كاف" ينشر فيديو لطفلة جزائرية حقق مشاهدات قياسية في ظرف وجيز
13:58 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 14:01 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
حقق مقطع فيديو لطفلة جزائرية نشره موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نسبة مشاهدات قياسية في ظرف وجيز.
وقال "كاف" إن شريط الفيديو الذي نشره حول هذه الطفلة، حقق رقما خرافيا مُتجاوزا 10 ملايين مشاهدة.
وكرمت لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023 التابعة لـ "الكاف"، الطفلة الجزائرية التي لفتت الأنظار في مدرجات ملاعب هذه المنافسة.
وجاء التكريم على هامش مباراة المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الإيفواري، بِملعب "نيلسون مانديل" ببراقي مساء الجمعة، ضمن إطار ربع نهائي مسابقة "الشان".
وكانت هذه الطفلة "نهال" قد حضرت وقائع مباراة المنتخب المحلّي الكاميروني ومنافسه فريق الكونغو برازافيل، بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران ليلة الـ 16 من يناير/ كانون الثاني الحالي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمسابقة "الشان".