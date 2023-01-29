https://sputnikarabic.ae/20230129/أردوغان-قد-نؤيد-انضمام-فنلندا-للناتو-إذا-لم-تكرر-أخطاء-السويد-1072849419.html

أردوغان: قد نؤيد انضمام فنلندا للناتو إذا لم تكرر أخطاء السويد

أردوغان: قد نؤيد انضمام فنلندا للناتو إذا لم تكرر أخطاء السويد

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة قد تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، إذا لم ترتكب نفس "أخطاء السويد"، لافتا إلى أنه على ستوكهولم، تسليم أنقرة 120... 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T18:35+0000

2023-01-29T18:35+0000

2023-01-29T19:10+0000

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أنطاكيا– سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات لقناة "تي آر تي" الرسمية التركية، اليوم الأحد إن "أنقرة قد تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو إذا لم ترتكب نفس أخطاء السويد".وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تتدخل في انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنها تحث تركيا للعمل على حل مخاوفها.وقال كيربي للصحفيين يوم الجمعة الماضي: "نحن لا نتدخل في هذه المناقشات التي تجري بين تركيا والسويد وفنلندا، ونظهر الاحترام للمناقشات التي تجريها دول ذات سيادة".وتابع: "الولايات المتحدة تحث تركيا على مواصلة العمل على حل مخاوفها حتى تتمكن فنلندا والسويد من الانضمام إلى الناتو في أقرب وقت ممكن.وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس، الماضي إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات الأخيرة في ستوكهولم "لا معنى له".

https://sputnikarabic.ae/20230126/تركيا-تقول-إن-حوار-الناتو-مع-السويد-وفنلندا-لا-معنى-له-بعد-الاحتجاجات-في-ستوكهولم-1072761751.html

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