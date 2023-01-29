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https://sputnikarabic.ae/20230129/أردوغان-قد-نؤيد-انضمام-فنلندا-للناتو-إذا-لم-تكرر-أخطاء-السويد-1072849419.html
أردوغان: قد نؤيد انضمام فنلندا للناتو إذا لم تكرر أخطاء السويد
أردوغان: قد نؤيد انضمام فنلندا للناتو إذا لم تكرر أخطاء السويد
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة قد تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، إذا لم ترتكب نفس "أخطاء السويد"، لافتا إلى أنه على ستوكهولم، تسليم أنقرة 120... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T18:35+0000
2023-01-29T19:10+0000
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أنطاكيا– سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات لقناة "تي آر تي" الرسمية التركية، اليوم الأحد إن "أنقرة قد تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو إذا لم ترتكب نفس أخطاء السويد".وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تتدخل في انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنها تحث تركيا للعمل على حل مخاوفها.وقال كيربي للصحفيين يوم الجمعة الماضي: "نحن لا نتدخل في هذه المناقشات التي تجري بين تركيا والسويد وفنلندا، ونظهر الاحترام للمناقشات التي تجريها دول ذات سيادة".وتابع: "الولايات المتحدة تحث تركيا على مواصلة العمل على حل مخاوفها حتى تتمكن فنلندا والسويد من الانضمام إلى الناتو في أقرب وقت ممكن.وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس، الماضي إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات الأخيرة في ستوكهولم "لا معنى له".
https://sputnikarabic.ae/20230126/تركيا-تقول-إن-حوار-الناتو-مع-السويد-وفنلندا-لا-معنى-له-بعد-الاحتجاجات-في-ستوكهولم-1072761751.html
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أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الناتو, السويد, فنلندا, رجب طيب أردوغان
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الناتو, السويد, فنلندا, رجب طيب أردوغان

أردوغان: قد نؤيد انضمام فنلندا للناتو إذا لم تكرر أخطاء السويد

18:35 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 19:10 GMT 29.01.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© Sputnik . POOL
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة قد تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، إذا لم ترتكب نفس "أخطاء السويد"، لافتا إلى أنه على ستوكهولم، تسليم أنقرة 120 عنصرا مطلوبا للموافقة على انضمامها للحلف.
أنطاكيا– سبوتنيك. وقال أردوغان، في تصريحات لقناة "تي آر تي" الرسمية التركية، اليوم الأحد إن "أنقرة قد تؤيد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو إذا لم ترتكب نفس أخطاء السويد".
وأضاف أردوغان أنه "سلمنا السويد قائمة بـ120 إرهابيا وعليها تسليمهم لأنقرة للموافقة على انضمامها للناتو"، وتابع "قد نتخذ قرار مختلف بشأن انضمام فنلندا إلى الناتو قد يصدم هذا القرار السويد".
وفي وقت سابق، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تتدخل في انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكنها تحث تركيا للعمل على حل مخاوفها.
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وقال كيربي للصحفيين يوم الجمعة الماضي: "نحن لا نتدخل في هذه المناقشات التي تجري بين تركيا والسويد وفنلندا، ونظهر الاحترام للمناقشات التي تجريها دول ذات سيادة".
وتابع: "الولايات المتحدة تحث تركيا على مواصلة العمل على حل مخاوفها حتى تتمكن فنلندا والسويد من الانضمام إلى الناتو في أقرب وقت ممكن.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس، الماضي إن عقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة عملية انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي بعد الاحتجاجات الأخيرة في ستوكهولم "لا معنى له".
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