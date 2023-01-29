https://sputnikarabic.ae/20230129/أردوغان-لن-نستجيب-لمطالب-بعض-الدول-إعادة-منظومة-إس-400-الدفاعية-رغم-التهديدات-1072851049.html
أردوغان: لن نستجيب لمطالب بعض الدول إعادة منظومة إس-400 الدفاعية رغم التهديدات
أردوغان: لن نستجيب لمطالب بعض الدول إعادة منظومة إس-400 الدفاعية رغم التهديدات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تستجيب لمطالب بعض الدول بإعادة منظومة إس-400 الدفاعية رغم مواجهتها تهديدات في ذلك الشأن. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T19:28+0000
2023-01-29T19:28+0000
2023-01-29T19:28+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
روسيا تبيع تركيا منظومات إس-400
رجب طيب أردوغان
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وقال أردوغان خلال تصريحات لقناة "تي آر تي" الرسمية التركية، اليوم الأحد، "تعرضنا لتهديدات بسبب شرائنا منظومة "إس - 400" من روسيا وطالبتنا بعض الدول بإعادتها، ولكن نحن اشترينا المنظومة ولن نعيدها".وتسبب قرار توريد منظومات الدفاع الجوي الروسية بأزمة في العلاقات التركية - الأمريكية، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة، مقابل بيعها منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي الصاروخي.وهددت واشنطن أنقرة بتأخير، أو حتى إلغاء، بيع أحدث مقاتلات "إف 35" المتطورة لها؛ فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية عليها.وبسبب إصرار تركيا على صفقة إس-400، قررت واشنطن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلاتها من الجيل الخامس "إف-35".وأكدت واشنطن حينها أن منظومات "إس-400" الروسية، غير متطابقة مع معدات الناتو العسكرية، وتهدد أمن تكنولوجيا الحلف، وتتناقض مع التزامات تركيا كعضو في الناتو.
https://sputnikarabic.ae/20220816/تركيا-صفقة-أنظمة-إس-400-الروسية-مستمرة-حسب-الاتفاق-الأصلي-1066493364.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا تبيع تركيا منظومات إس-400, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار تركيا اليوم, روسيا تبيع تركيا منظومات إس-400, رجب طيب أردوغان
أردوغان: لن نستجيب لمطالب بعض الدول إعادة منظومة إس-400 الدفاعية رغم التهديدات
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تستجيب لمطالب بعض الدول بإعادة منظومة إس-400 الدفاعية رغم مواجهتها تهديدات في ذلك الشأن.
وقال أردوغان خلال تصريحات لقناة "تي آر تي" الرسمية التركية، اليوم الأحد، "تعرضنا لتهديدات بسبب شرائنا منظومة "إس - 400"
من روسيا وطالبتنا بعض الدول بإعادتها، ولكن نحن اشترينا المنظومة ولن نعيدها".
وتسبب قرار توريد منظومات الدفاع الجوي الروسية بأزمة في العلاقات التركية - الأمريكية، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة، مقابل بيعها منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي الصاروخي.
وهددت واشنطن أنقرة بتأخير، أو حتى إلغاء، بيع أحدث مقاتلات "إف 35" المتطورة لها؛ فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية عليها.
وبسبب إصرار تركيا على صفقة إس-400
، قررت واشنطن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلاتها من الجيل الخامس "إف-35".
وأكدت واشنطن حينها أن منظومات "إس-400" الروسية، غير متطابقة مع معدات الناتو العسكرية، وتهدد أمن تكنولوجيا الحلف، وتتناقض مع التزامات تركيا كعضو في الناتو.